COVID-19 :

le Revenu vital minimum (IM V) enregistre des changements depuis le gouvernement a décidé de le mettre en œuvre au mois de juin pour aider ceux qui en ont un besoin urgent en restant aucun revenu en raison de la crise provoquée par le coronavirus.

La dernière grande nouvelle est dans le état de la demande. C’est-à-dire, lorsqu’un utilisateur accepte d’examiner comment sa demande de revenu vital minimum est à ce moment-là. Avant la dernière modification, l’individu en question pouvait vérifier que sa demande était “en étude”. Maintenant, cela a changé et le message est apparu “capturer les documents et les modifications”.

Capture de documents et modifications

Lorsque ce message apparaît, Cela signifie que l’utilisateur a fourni tous les documents nécessaires à l’octroi de l’aide. En outre, cela signifie également que ces rapports sont déjà entre les mains de la sécurité sociale, ce qui signifie que l’avantage est dans la phase finale de l’étude pour être approuvé ou rejeté.

Vérifiez l’état de l’application

Pour pouvoir accéder à la requête d’état de la demande et pouvoir vérifier si le message apparaît “capturer des documents et des modifications”, l’utilisateur, lors de la présentation de sa demande au bénéfice, recevra un code qui sera indispensable pour pouvoir consulter le statut de votre candidature et ainsi pouvoir savoir si elle a été acceptée ou, au contraire, si elle a été refusée.

Comment postuler à l’IMV

Pour pouvoir demander le revenu minimum vital il sera nécessaire d’accéder au siège électronique de la Sécurité sociale et présenter le documents qui nous sont demandés pour prouver un faible revenu. Une fois ici, il y a deux options:

Si tu as un certificat électronique ou cl @ ve Il peut être demandé via le bureau électronique, en joignant la documentation. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez utiliser le service activé par le Institut national de la sécurité sociale au bureau électronique pour demande sans certificat. Un formulaire s’ouvrira dans lequel remplir nos données et celles des candidats qui forment l’unité de coexistence.

Vous pouvez également faire la demande par courrier ordinaire au bureau provincial correspondant, puis le présenter au registre de toute administration publique. La dernière option est en face à face, mais pour cela, vous devrez demander un rendez-vous préalable avec la sécurité sociale.