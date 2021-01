COVID-19 :

Le premier jour, Joe Biden a renvoyé les États-Unis à l’Accord de Paris, évité de quitter l’OMS et a appelé à l’utilisation d’un masque facial contre le COVID-19

Le président de États Unis, Joe Biden, a renvoyé le pays à Accord de Paris, l’a empêché de quitter le Organisation mondiale de la SANTE (qui) et a demandé l’utilisation du masque devant le COVID-19[feminine, dans une nette distanciation avec son prédécesseur, Donald Trump, et comme un signe de l’esprit qui impressionnera son Administration.

rus

Assis dans le bureau ovale et avec plusieurs dossiers bleus empilés sur le côté, Biden signé devant les journalistes trois des les 17 premiers décrets de son gouvernementheures après avoir prêté serment lors d’une cérémonie très gardée au Capitole et sans le public qui reçoit traditionnellement le nouveau locataire du Maison Blanche.

“Certaines des actions exécutives que je vais signer vont aider à changer le cours de la crise du COVID et nous allons lutter contre le changement climatique d’une manière que nous n’avons pas encore fait”, a déclaré le nouveau président du Bureau ovale. .

Justement, pour lutter contre coronavirus, Il dirigea Biden son premier décret, établissant l’utilisation de masque et gardez le distance physique comme exigences obligatoires sur les propriétés fédérales.

Contre la pandémie, le visage couvert

Le leader démocrate a proposé le défi de 100 jours d’utilisation du masque, le même temps que celui accordé pour vacciner plus de 100 millions d’Américains.

“Le président a lancé son défi de porter un masque pendant 100 jours, demandant aux Américains de faire leur part”, a expliqué l’attachée de presse du Maison Blanche, Jen Psaki.

Lors de sa première rencontre avec des journalistes, Psaki a ajouté que l’ordre de porter couverture faciale aussi régira dans les moyens de transports publics.

Biden cherche à se dissocier de la gestion des Atout pandémique, qui a converti l’utilisation de ce vêtement controversé.

Pendant des mois, Atout et ses disciples ont refusé d’utiliser masque en public, et même le sien chef républicain a été infecté par COVID-19[feminine dans octobre dernier.

La Administration de Biden espère mettre en œuvre une nouvelle stratégie pour arrêter la propagation rapide de la maladie, qui dans les premiers jours de l’année a atteint des records d’infections et de décès.

États Unis mène les statistiques mondiales avec plus de 24,4 millions de caisses positif et plus que 400 mille morts – près du double de celui du Brésil, qui est deuxième en termes de mortalité -, selon le décompte indépendant du Université Johns Hopkins.

Suivez l’OMS

Psaki a également souligné que États Unis reste dans le qui, qui, a-t-il estimé, “renforcera” les efforts du pays pour contrôler la pandémie.

La porte-parole a confirmé que celui qui était le principal épidémiologiste de la Maison Blanche de Atout et maintenant le conseiller médical en chef de Biden, Anthony Fauci, participera ce jeudi à distance à une réunion du qui à la tête d’une délégation du pays.

Atout avait entamé en juillet de l’année dernière le processus de sortie de l’organe mondial, qui devait devenir effectif un an plus tard, au même mois de 2021.

De plus, le désormais ancien président avait gelé en avril dernier les fonds qui Etats-Unis contribue à la qui, en accusant cet organe d’être “biaisé” en faveur de Chine et avoir mal géré l’urgence sanitaire COVID-19[feminine.

Pendant la campagne électorale et après sa victoire aux élections, Biden a sans cesse préconisé la nécessité d’écouter les scientifiques et les experts qui pour arrêter la pandémie.

Reprendre la lutte contre la crise climatique

Une autre des mesures signées par Biden consistait à annuler la décision de Atout décoller États Unis, le deuxième pays le plus polluant de la planète, Accord de Paris contre le changement climatique.

Le retrait de la première puissance mondiale, qui Atout lancé en juin 2017, est entré en vigueur en dernier 4 novembre, puisque le point 28 de cet instrument établit que tout pays ayant ratifié le pacte, comme dans le cas de États Unis, vous ne pouvez demander sa sortie que trois ans après son entrée en vigueur.

Biden Il a rappelé ce mercredi que c’était l’un de ses engagements, puisque dès le départ de USA de cet accord, a annoncé que le pays reviendrait sous son mandat.

Psaki fait remarquer que le réintégration au Accord de Paris sur le climat “Des endroits États Unis à nouveau en mesure d’exercer un leadership mondial ».

Soulagement pour les “ rêveurs ” et non pour le mur

Aussi lors de son premier jour en tant que président, Biden signé un décret pour sauvegarder le programme DACA, qui protège de l’expulsion quelque 650 000 immigrés sans papiers venus États Unis quand ils étaient enfants, appelés «rêveurs».

Il a signé un autre décret ordonnant d’arrêter la construction du mur frontière avec le Mexique, à la fin de urgence nationale décrétée par Trump pour détourner des fonds vers ce projet.

Dans un autre exemple de la nouvelle politique d’immigration de la Maison Blanche, Biden il a annulé par un décret exécutif le veto migratoire que son prédécesseur imposait aux voyageurs de 11 pays à majorité musulmane, populairement connu sous le nom de «veto musulman».

Cette interdiction, promulguée par Atout lorsqu’il est arrivé au pouvoir en 2017, il a bloqué l’entrée États Unis de ressortissants de 11 pays à forte population musulman (Érythrée, Iran, Kirghizistan, Libye, Myanmar, Nigéria, Somalie, Soudan, Syrie, Tanzanie et Yémen), et inclus des restrictions sur Venezuela et Corée du Nord.

Aux décrets, s’ajoutait un projet de loi sur l’immigration que la nouvelle administration adressait à la Congrès, avec laquelle il aspire à offrir une voie d’accès à la citoyenneté à 11 millions de sans-papiers résidant dans le pays et la suspension du programme «Stay in Mexico», qui a permis la Gouvernement de Donald Trump, renvoyer les demandeurs d’asile dans le pays voisin.

Avec des informations d’.