COVID-19 :

L’ancien candidat à la présidentielle Ricardo Anaya a souligné que le gouvernement du président López Obrador ne prenait pas au sérieux la pandémie de COVID-19

L’ancien candidat à la présidentielle Ricardo Anaya critiqué la gestion de la pandémie par le Gouvernement du Mexique et appelé lambiscón Hugo Lopez-Gatell, Sous-secrétaire à la santé et tsar de la coronavirus au Mexique.

Dans sa vidéo hebdomadaire, Anaya Cortés a souligné que le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador la pandémie de COVID-19[femininedepuis le début, et a souligné le travail effectué par Taiwan et la Nouvelle-Zélande dans le contrôle du virus.

La gestion de la pandémie par le gouvernement a été criminelle et le plus grave est que les tromperies continuent », a-t-il souligné dans son message.

«La différence est qu’ils (Taiwan et la Nouvelle-Zélande) ont pris la pandémie très au sérieux dès le début. Ils ont rendu l’utilisation des masques faciaux obligatoire, ils ont fait des tests de masse, ils ont suivi les infections, ils ont forcé ceux qui venaient d’autres pays à se mettre en quarantaine, ils ont fait tout ce que ce gouvernement n’a pas fait », a déclaré Anaya.

Bien qu’il ait souligné que la pandémie n’est pas la faute du gouvernement, Ricardo Anaya a expliqué que les citoyens se sont conformés à la fermeture d’entreprises et à rester chez eux, cependant, «le gouvernement n’a pas fait sa part» en effectuant des tests et en prenant des mesures pour contenir le virus.

Il a fait remarquer qu’au Pérou et au Chili, ils apportaient respectivement une aide de quatre mille et 80 mille pesos aux travailleurs et aux entreprises, au Mexique, les ressources étaient utilisées pour financer la raffinerie de Dos Bocas au milieu d’une pandémie et lorsque la population en avait le plus besoin.

Anaya Cortés a désapprouvé le fait que le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, ne se soucie que de bien paraître avec son patron, l’appelant un coup de langue.

Cet Hugo (López-Gatell), ni plus ni moins que le principal responsable chargé de contenir cette brutale pandémie, ne se soucie que de bien paraître avec son patron. Sa lambisconería a atteint cet extrême. Maintenant, il s’avère que la force morale du président telle qu’il n’est pas contagieux. Je veux dire, n’est-ce pas fou? », A-t-il souligné.

Enfin, Ricardo Anaya a demandé à la population de continuer à veiller à poursuivre les mesures sanitaires et a précisé que «malgré le gouvernement, je suis absolument convaincu que nous allons aller de l’avant».

Avec des informations de López-Dóriga Digital