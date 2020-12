COVID-19 :

Le nobel guatémaltèque de La Paz Rigoberta Menchu a envoyé une lettre de soutien à l’auteur-compositeur-interprète mexicain Armando Manzanero, intubé dans un hôpital pour COVID-19[feminine, dans lequel il révèle qu’il a demandé «aux ancêtres mayas et aux énergies des constellations de la univers“votre rétablissement.

«En ce moment où il est en mauvaise santé, je tiens à lui exprimer mes mots d’encouragement pour son prompt rétablissement. De Paxil-Cayalá, Guatemala, Je demande aux ancêtres mayas et aux énergies des constellations de l’univers de renforcer leur santé », a déclaré Menchú dans une lettre.

Dans la lettre du 23 décembre, le gagnant du Prix ​​Nobel de la paix 1992 a exprimé son “affection, appréciation et admiration” pour l’auteur-compositeur-interprète mexicain, également d’origine maya et considéré comme le roi du romantisme.

“Tu es un grande personnalité dans le monde entier, les notes de la philharmonie de ses œuvres musicales ont rempli mon cœur de réjouissance et renforcé la santé de millions de personnes dans le monde », a-t-il déclaré à Manzanero, 86 ans.

Menchú a conclu en demandant «à l’énergie du Soleil sacré de remplir Manzanero de vitalité, à qui il a adressé une« étreinte fraternelle ».

“Nous avons reçu un belle et très jolie lettre de Rigoberta Menchú », a déclaré à Efe María Elena Manzanero Arjona, fille du chanteur.

Elle a révélé que la famille avait également reçu des appels de soutien de la chanteuse d’origine péruvienne Tania Libertad et celle d’origine italienne Filippa Giordano, tous deux nationalisés mexicains et avec qui Manzanero a partagé la scène dans diverses parties du monde.

“Beaucoup plus d’artistes ont été conscients de la la santé de mon pèreJ’imagine qu’il y en a beaucoup plus, car ils appellent tous les membres de la famille », a ajouté la fille.

L’épouse de l’artiste du Yucatan, Laura Elena Villa, s’est dite reconnaissante pour «toutes les manifestations de amour et appréciation qu’ils ont donné à Armando«Fans, amis, artistes, entrepreneurs, médias et« leaders du monde entier ».

Il a révélé que l’espoir reste vivant «parce que grâce à l’intubation leurs poumons répondent mieux, tension artérielle il est tombé à des niveaux stables et son diabète est toujours sous contrôle ».

«Les médecins ont déjà réduit le ventilation artificielle car les poumons réagissent bien, il n’a pas de tachycardie et sa tension artérielle est stable, ce sont la preuve que mon mari va bien », a souligné la femme, qui a souligné que si elle continue comme ça, ils pourraient retirer le intubation dans les 38 prochaines heures.

Clarifié qu’elle a donné autorisation d’intubation et son mari l’a confirmé.

L’auteur de classiques de la musique romantique mexicaine, tels que “ Somos novios ”, “ Je vais éteindre la lumière ”, “ Avec toi j’ai appris ”, “ Cet après-midi j’ai vu pleuvoir ” et “ Non ”, a été hospitalisé la semaine dernière à Mexico après donner du positif à COVID-19 et intubé quelques jours plus tard.

La dernière apparition publique de pommier, président de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique, était le 11 décembre dernier à Merida, capitale de Yucatan, où il a inauguré le musée Casa Manzanero.

Avec 1,4 million d’infections et 121 000 décès, le Mexique est le quatrième pays au monde avec le plus grand nombre total de décès dus à la pandémie, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde.

