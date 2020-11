COVID-19 :

ARGENTINE – Le ministre de la Santé de la ville de Buenos Aires, Fernán Quirós, a mis en garde ce vendredi contre le “risque épidémiologique” dû à les foules rencontrées jeudi à la veillée et aux funérailles de Diego Maradona, bien qu’il soit décrit comme “compréhensible” en raison de l’ampleur du “Fluff”.

“Ce que nous avons vu hier n’était certainement pas bon, bien sûr cela ajoute un risque épidémiologique à la situation métropolitaine, il est également vrai qu’il y a une certaine atténuation parce que tout s’est passé en open space, mais c’est certainement l’image que nous devons travailler pour éviter” , a-t-il souligné dans le rapport du matin d’aujourd’hui, dans lequel il précise que les conséquences possibles seront connues dans les deux prochaines semaines,

La capitale a connu une baisse du taux d’infections à coronavirus depuis des mois, et bien qu’elle reste la deuxième juridiction avec les plus positifs, les principales sources se sont déplacées vers d’autres endroits, même si maintenant les autorités sont préoccupées par ce qui a été vu hier, quand des dizaines de milliers de personnes se pressaient autour de la Casa Rosada pour tirer Maradona.

Jazive Pérez a l’information.

Bien que la plupart des participants portaient un masque, il était impossible de maintenir une distanciation sociale, en particulier à la fin de la journée, lorsque des incidents étaient enregistrés dans la foule, bien que Quirós considère ce qui s’est passé comme “compréhensible” en raison du fardeau émotionnel que la mort implique. de l’un des plus grands héros argentins.

“C’est compréhensible”

«C’était une journée très spéciale, une journée très coûteuse en termes émotionnels et sentimentaux pour nous tous, pour ce qu’est être argentin et ce que Maradona signifie en termes émotionnels et rationnels. (…) La situation est compréhensible en Une année si douloureuse, ce que nous avons pu voir est compréhensible, mais c’est définitivement ce que nous devons éviter », a-t-il ajouté.

Le ministre a indiqué que “ces types de manifestations doivent se faire à plus grande distance, avec l’utilisation de masques, avec certains comportements et le respect de certaines directives”, et a assuré que les conséquences possibles “sont évaluées dans les 7 à 14 jours qui suivent », dans lequel les autorités de la ville vont« renforcer l’ensemble de la stratégie de suivi et de test ».

Quirós a minimisé l’importance de rechercher les coupables et a appelé à la réflexion pour “sortir” plus fortifié “face aux mois à venir de la pandémie à laquelle la ville et le pays doivent faire face.

“Que nous partions d’ici un peu plus forts, que nous ayons un chemin de prise en charge collective pour le temps qu’il nous reste, qui n’est pas tant de mois, mais il est essentiel qu’ils soient soignés. Tout le monde sait ce qui se passe en Europe, tout le monde connaît le potentialités d’une épidémie épidémiologique », a-t-il souligné.