COVID-19 :

La pandémie de coronavirus continue de secouer Espagne, Au fur et à mesure que 2021 avance, les mesures de prévention sont plus importantes et plus sévères, y compris des restrictions de mouvement dans tout le pays.

Ce mardi, Risto Mejide a explosé dans votre programme ‘Tout est mensonge’, où il a inculpé le directeur du Centre d’alerte et d’urgence sanitaire (CCAES), Fernando Simon, pour les déclarations qu’il a faites hier, soulignant que “L’arrivée au sommet de la courbe dépendra beaucoup de la façon dont nous nous comportons ces jours-ci“.

La colère de Risto Mejide

Le présentateur de Cuatro en a assez des appréciations de Fernando Simón concernant le coronavirus, et n’a pas hésité à donner son avis: “Je ne sais pas pour vous, mais Je commence déjà à en avoir assez des sermons du Dr Simon“, il a souligné.

“Fondamentalement, Qu’ils me traitent comme ne me soutenant pas, qu’ils me traitent d’idiot et me montrent à chaque fois qu’ils me parlent, ma morale commence à toucher beaucoup. Qu’ils nous disent que c’est de notre faute, que ‘voyons comment nous nous comportons …’ », a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Risto a lancé une question à l’épidémiologiste: “Que se passerait-il si le problème n’était pas de savoir comment nous nous sommes comportés, mais que les mesures proposées par les autorités ne donnent pas leurs résultats, planifiés par eux?”, A-t-il ajouté.

“ Tout est un mensonge ” a passé en revue les mesures de prévention et les restrictions de certains Communautés autonomes pendant le Noël, ce qui a causé la frustration du présentateur.

“Avec les données de la proposition de sanction, on ne peut pas sortir et dire que les gens se sont trop amusés. Point. Ou, sinon, que me dites-vous, que les forces et organes de sécurité de l’État n’ont pas fait leur travail? J’espère que non », a conclu.