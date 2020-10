COVID-19 :

Recife (Brésil), 25 octobre . .- L’ancien footballeur brésilien Ronaldinho Gaúcho a annoncé ce dimanche qu’il avait été testé positif au covid-19, après avoir passé le test d’un événement auquel il participerait à Belo Horizonte, et a déclaré qu’il était bien et sans symptômes.

“Je suis ici depuis hier (samedi) à Belo Horizonte où je suis venu faire un événement. J’ai passé les tests et testé positif au covid. Je vais bien, asymptomatique. Nous devrons quitter l’événement pour plus tard et nous y serons ensemble sous peu. Un super câlin », a déclaré Ronaldinho dans une courte vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

L’exastro devrait participer ce week-end à un événement organisé par l’un de ses sponsors dans la capitale de l’état du Minas Gerais, où il devra rester isolé dans un hôtel pour remplir la quarantaine de récupération obligatoire.

Le mois dernier, ‘Dinho’ s’est rendu dans la ville pour en savoir plus sur les travaux entamés pour la construction de la MRV Arena, le stade de l’Atlético Mineiro, l’équipe de Belo Horizonte dans laquelle l’ancien footballeur était présenté.

L’annonce du positif du joueur pour le covid-19 intervient exactement deux mois après son retour dans le pays après avoir été détenu pendant 171 jours à Asunción, la capitale paraguayenne, avec son frère et homme d’affaires Assis, accusé d’être entré dans ce pays. pays avec de faux passeports.

L’ancien footballeur s’était rendu à Asunción pour prêter son image à un projet d’assistance médicale gratuite aux enfants paraguayens organisé par une fondation présidée par la femme d’affaires Dalia López, fugitive et sous mandat d’arrêt international.

Les accusations de Ronaldinho et de son frère ont conduit à la poursuite d’une vingtaine de personnes, parmi lesquelles des dirigeants et des responsables de la migration et de la direction de l’identification de la police nationale du Paraguay, prétendument liées à une entreprise de traitement illicite de documents.