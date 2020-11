COVID-19 :

Le gouverneur José Rosas Aispuro a souligné que la raison pour laquelle Durango avait rebondi des infections au COVID-19 était due à une augmentation significative de la partie sociale

José Rosas Aispuro, gouverneur de Durango, espérons qu’avec le restrictions qui sera mis en œuvre à partir d’aujourd’hui jusqu’au 17 novembre diminution les contagions de COVID-19[feminine dans l’entité, qui est retourné à feu rouge épidémiologique.

Dans une interview avec Joaquín López-Dóriga dans Formula Radio, Rosas Aispuro a souligné que la raison pour laquelle Durango a eu un rebond des infections en raison de coronavirus était due à une augmentation significative du partie sociale.

«En octobre, nous avons commencé à avoir une augmentation des infections et une plus grande demande d’hospitalisation. Ces (les restrictions) visaient à protéger la vie du personnel de santé et des habitants de Durango », a-t-il réitéré.

La mobilité a commencé à augmenter (…) nous apportons le problème dans la partie sociale, ce que nous cherchons est de le réduire. Nous sommes sûrs que cela contribuera énormément, ces mesures vous aideront à réduire la mobilité et donc la contagion », a-t-il déclaré. Nous apportons 70 ou 69 pour cent (occupation des hôpitaux), nous avons suffisamment d’espace dans les hôpitaux, ce que nous n’avons pas, c’est assez de personnel. Nous avons une infrastructure suffisante, mais nous manquons de personnel médical. La réalité nous montre clairement que nous n’avons pas préparé suffisamment de personnel de santé », a-t-il déclaré.

le gouverneur de Durango Il a souligné que, dans deux semaines, une évaluation sera faite pour voir si les contagions ont été réduites, et sinon, d’autres restrictions seront mises en œuvre.

«La décision n’est pas facile, mais le plus important est de rester en bonne santé, c’est pourquoi nous avons pris cette décision. Compte tenu de l’augmentation des infections, nous ne voulions pas nous voir débordés dans les hôpitaux », a-t-il soutenu.

C’est 15 jours, ensuite on va faire un bilan et si on voit que ça ne baisse pas, on va continuer avec ces mesures et d’autres si nécessaire », a-t-il souligné.

Roses Aispuro a annoncé qu’au plus tard demain, une initiative sera présentée au Congrès local afin que l’utilisation d’un masque est obligatoire dans l’entité.

Si cela aide quelqu’un avec le virus d’une manière importante. Cela peut ne pas vous immuniser contre celui qui l’utilise, mais cela aide car c’est une barrière qui ne permet pas au virus de se propager facilement. Ce qui compte ici, c’est l’avis des spécialistes », a-t-il déclaré.

Avec des informations de López-Dóriga Digital