COVID-19 :

Ce lundi, l’Espagne a rejoint la longue liste des pays qui ont suspendu leurs vols avec le Royaume-Uni en raison de l’apparition d’une nouvelle souche de covid-19. De cette manière, à l’exception des citoyens et résidents espagnols, les vols seront annulés à partir de ce mardi. Cette situation n’a pas tardé à avoir sa réaction en chaîne, et plusieurs hôtels, notamment aux îles Canaries, ont déjà commencé à recevoir les premières annulations.

Et c’est que si la semaine dernière des annulations ont commencé à avoir lieu après la décision du Royaume-Uni et de l’Allemagne d’inclure les îles Canaries dans leur liste de pays à risque de coronavirus, la situation s’est aggravée ces dernières heures. Selon les explications données par l’Alliance for Tourism Excellence (Exceltur), les principales annulations sont survenues par Les touristes britanniques, suivis des voyageurs nationaux et à la troisième place des Allemands.

Il convient de garder à l’esprit que le pays britannique et l’Allemagne représentent les deux principaux pays d’origine du tourisme pour l’Espagne, donc les entreprises du secteur du tourisme espagnol Ils considèrent déjà la campagne de Noël de ce 2020 comme perdue. Ces dernières semaines ont été un petit espoir pour les îles Canaries et les îles Baléares, qui ne pourront finalement pas surmonter la grave crise économique à laquelle elles sont confrontées en raison de la pandémie.

Réserves britanniques Ils tombent “par milliers” dans les îles Canaries et, “par centaines”, celles des Espagnols, surtout depuis dimanche dernier, bien que les annulations soient déjà intervenues la semaine dernière », a déclaré le vice-président exécutif d’Exceltur, José Luis Zoreda.

Plan de sauvetage

Face à cette situation, le plan de sauvetage que le gouvernement envisage de porter ce mardi au Conseil des ministres revêt une importance particulière dans un contexte marqué par la fermeture quotidienne de dizaines d’entreprises et d’entreprises du secteur du tourisme. Et c’est que comme Zoreda l’a fait remarquer à ce journal, «nous avons besoin d’un plan d’aide directe, pas de crédits ou de prêts que nous devons rembourser plus tard car cela ne résout pas la crise actuelle dans laquelle nous nous trouvons.

Ces dernières semaines, les nouvelles concernant les différents vaccins contre le covid-19 et les campagnes de vaccination avaient soulevé l’optimisme du secteur du tourisme, qui a cependant été affecté par les dernières nouvelles en provenance du Royaume-Uni. Pour le moment, on s’attend à ce que L’Espagne a clôturé l’exercice en cours 2020 avec une baisse de plus de 106.000 millions d’euros de l’activité touristique, un chiffre qui représente une baisse de plus de 70% par rapport à 2019 dernier. De plus, ce chiffre représente 67% du PIB estimé par la Banque d’Espagne pour l’ensemble de l’économie espagnole, selon les données d’Exceltur .

De cette manière, le secteur du tourisme dans son ensemble exige un plan d’environ 7 200 millions d’euros, qui vise à la fois à générer plus d’activité et de revenus touristiques, en stimulant la demande (3 300 millions d’euros), et à assurer la liquidité des entreprises avec des aides directes et une réduction des coûts (3 890 millions d’euros).

Secteur hôtelier

Concrètement, la situation du secteur hôtelier espagnol traverse une période difficile en raison de la baisse des réservations pour les semaines de Noël. Et c’est qu’en octobre dernier (dernières données officielles publiées) 10597 établissements hôteliers étaient ouverts en Espagne, 31,4% de moins qu’au même mois de 2019. Sur la même période, les nuitées dans les établissements hôteliers ont atteint 5 millions, ce qui représente un 83,3% de diminution par rapport aux 30,3 millions du même mois de l’année dernière de 2019.

Compte tenu de la dureté de ces données, l’Association des entreprises hôtelières de Madrid (AEHM), main dans la main avec la Communauté de Madrid, a développé un plan par lequel ils invitent les Madrilènes à être des touristes dans leurs hôtels avec le lancement de la cloche ‘#MadridSinIrMasLejos ‘, qui propose des expériences, des activités et des réductions dans 25 établissements hôteliers de la région pour stimuler le tourisme et le chiffre d’affaires des entreprises du secteur concerné.

Aussi, ce lundi a approuvé un autre poste d’environ 13 millions d’euros pour le financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des indépendants dans le secteur du tourisme et de la vie nocturne, compte tenu de l’impact qu’ils ont subi des restrictions et de l’effondrement du tourisme dû au covid. Cette distribution se fera par le biais d’un accord de subvention entre le ministère de la Culture et du Tourisme et Avalmadrid, où la Communauté de Madrid paiera sa contribution par un paiement anticipé et deviendra une partie du Fonds de dispositions techniques (FPT) de la société réciproque.