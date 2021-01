COVID-19 :

Le président de la RFEF, Luis Rubiales, a été testé positif au coronavirus. Cela a été confirmé mardi par la Fédération dans un communiqué. Le chef, qui était déjà confiné après le positif pour COVID d’un travailleur RFEF, continuera d’être mis en quarantaine.

Le week-end dernier, Rubiales n’a livré aucune des Super Coupes, ni aux femmes de l’Atlético ni à l’Athletic, puisqu’il a suspendu tout son emploi du temps après avoir été en contact avec un positif. Avant et après avoir appris cette circonstance, il a subi des tests d’antigène et de PSC et était négatif. Cependant, 72 heures après son contact, il a été testé positif. Rubiales reste asymptomatique et “va bien pour le moment”, rapporte la RFEF.

Ceci est la déclaration complète de la RFEF.

Le président de la RFEF, Luis Rubiales, continuera d’être mis en quarantaine, après avoir été testé positif au COVID. Il a suspendu son activité le week-end dernier et n’a pas assisté à la finale des Super Coupes espagnoles masculines et féminines, en raison d’avoir été en contact avec un travailleur fédératif qui a été testé positif.

Malgré le fait que les tests d’antigène et de PCR effectués, à la fois avant et immédiatement après la connaissance de cette circonstance étaient négatifs, dans le test effectué 72 heures après le contact selon les protocoles de santé, le président a été testé positif.

Tant le président que les employés les plus proches du travailleur qui ont été initialement testés positifs ont toujours strictement respecté les mesures de sécurité et de protection en tout temps, comme établi dans les protocoles de santé.

Le président reste asymptomatique et se porte bien en ce moment.