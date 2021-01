COVID-19 :

(CNN espagnol) – Le vaccin de Johnson & Johnson est sur le point de devenir le septième vaccin contre le coronavirus à être approuvé dans le monde.

Dans cet épisode, le Dr Huerta nous parle de la technologie derrière sa fabrication. Nous voyons également l’un des avantages qui le place, peut-être, avant les autres vaccins approuvés.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Le développement de vaccins contre la covid-19 se poursuit à un rythme sûr.

Comme nous l’avons décrit dans l’épisode du 4 janvier, jusqu’à présent, les vaccins qui ont été autorisés en urgence par les autorités de plusieurs pays sont:

Pfizer moderne AstraZeneca Instituto Gamaleya Sinopharm Cansino

Le vaccin Johnson & Johnson: qu’en sait-on?

Désormais, un nouveau vaccin, développé par Janssen Laboratory, une filiale belge de Johnson & Johnson Pharmaceuticals, en partenariat avec le Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston, sera probablement le prochain à être approuvé.

En premier lieu, il est important de savoir que la technologie utilisée par ce vaccin est celle du vecteur viral, une technologie également utilisée par AstraZeneca, Cansino et l’Institut Gamaleya, entre autres.

Ce type de technologie nécessite des connaissances de base en biologie moléculaire pour être compris.

En termes simples, les scientifiques ont réussi à inactiver un virus du rhume humain appelé Ad26. Par conséquent, le virus ne peut pas se répliquer chez la personne ou provoquer une maladie.

Ensuite, ils ont inséré dans le génome Ad26 un gène d’ADN qui a la matrice pour faire les pointes du nouveau coronavirus.

Lorsque la personne est vaccinée, le virus Ad26 est absorbé par les cellules et emmené au noyau, où – grâce à l’ADN avec le modèle pour faire des pointes – l’ARN messager qui a les instructions précises pour faire les pointes du nouveau coronavirus est fabriqué .

Avec ces instructions, les cellules commencent à produire les protéines des pics de coronavirus, qui sont reconnues par le système de défense de la personne vaccinée, qui estime que le corps est attaqué par le coronavirus complet, il commence donc à produisent des anticorps et des cellules mémoire contre le SRAS CoV2. Voilà le vaccin.

Résultats des études de phase 1 et 2 du vaccin Johnson & Johnson

Le 13 janvier, les résultats préliminaires des études de phase 1 et de phase 2 du vaccin Johnson & Johnson sont publiés dans le New England Journal of Medicine, phases qui, comme décrit dans les épisodes précédents de ce podcast, visent à savoir si le vaccin est sûr et s’il est efficace, c’est-à-dire s’il provoque la production d’anticorps neutralisants et de cellules de défense de la mémoire contre le SRAS CoV2.

Au total, 805 volontaires ont été répartis en deux groupes, selon leur âge: ceux de 18 à 55 ans et ceux de plus de 65 ans.

Les volontaires ont été divisés en groupes qui ont reçu des doses élevées et faibles du vaccin par rapport à un placebo et des groupes qui ont reçu une ou deux doses du vaccin.

Les résultats ont montré que le vaccin était efficace et – qu’ils aient reçu une ou deux doses – il a provoqué la production d’anticorps neutralisants au jour 57 chez 100% des volontaires.

Ceci est important car cela montre que ce type de vaccin ne nécessiterait qu’une seule dose.

En revanche, la quantité d’anticorps est restée élevée et stable jusqu’au 71e jour de suivi après vaccination.

Le vaccin Johnson & Johnson a-t-il eu des effets secondaires?

En plus de provoquer la production d’anticorps, le vaccin a également pu stimuler la production de cellules de défense de la mémoire, moins nombreuses chez les personnes de plus de 65 ans.

En ce qui concerne la sécurité, les effets secondaires ont été minimes, avec des douleurs au site d’injection, de la fièvre, de la fatigue et des douleurs musculaires, les jeunes ayant le plus d’effets secondaires.

Actuellement, des études de phase 3 sont en cours auprès d’environ 45 000 personnes, dont les résultats devraient être disponibles ce mois-ci.

Si le vaccin s’avère efficace pour prévenir l’infection, Johnson & Johnson devrait demander à la FDA une autorisation d’utilisation d’urgence en février, il est donc possible qu’au cours de ce mois, il y ait un autre vaccin dans le portefeuille de immunisations.

Les grands avantages du vaccin Johnson & Johnson sont qu’il ne prend qu’une seule dose et qu’il peut être conservé dans un réfrigérateur ordinaire à une température de 2 à 8 degrés Celsius pendant jusqu’à trois mois.

