COVID-19 :

Des artistes comme Miguel Bosé ou Enrique Bunbury ont beaucoup donné à parler ces derniers temps depuis le début de la pandémie, et pas précisément à cause de son domaine, celui de la musique. Les deux n’ont eu aucun scrupule à donner leur point de vue sur le coronavirus et son origine, venant défendre que le virus n’est pas tel qu’il s’est propagé dans les médias et une série de théories du complot.

Certains interprètes de la guilde de la musique ont soutenu les deux chanteurs, tandis que d’autres ont préféré ne pas entrer dans la controverse ou simplement s’éloigner de ces arguments.. Ce dernier est pour ce que Joaquín Sabina et Leiva ont choisi, dans une interview avec le magazine Esquire, dans laquelle ils revoient leur amitié, leurs carrières respectives ou la situation actuelle de la pandémie.

Interrogé sur les déclarations de Miguel Bosé et Bunbury, c’est alors que Sabina répond: «Il y a toujours eu des sectes extrêmes et excessives, et celle-ci est contemporaine. C’est une secte ».

Votre avis sur le virus et la vaccination

En plus de cette déclaration du chanteur vétéran, Leiva opte pour une autre réplique que ses compagnons: «J’étais récemment avec Bunbury en train de manger. C’est un gars que j’admire et que j’aime. Mais je préfère écouter les scientifiques. Je ne partage pas cette ligne de pensée “.

Un autre des aspects sanitaires abordés dans l’entretien était celui de la vaccination. «Pas moi (à la question de savoir s’il sera vacciné). Je préfère vivre avec cela comme j’ai vécu avec la grippe et d’autres choses. Je ne me vois pas fonctionner comme un cobaye. Non”, Leiva répond. Sabina n’est pas très claire non plus: «J’y ai réfléchi. En raison de mon âge et de problèmes pulmonaires dus au tabagisme, je suis dans une zone à risque. Mais je ne vais pas faire la queue non plus ».

Leiva est hypocondriaque, mais admet que étonnamment pas si peur du virus: «J’ai réalisé que ce J’ai peur des maladies inconnues aux effets inconnus et terribles. Et comme beaucoup de gens ont le coronavirus, cela ne me fait pas trop peur. “

«La mort ne me fait pas peur, mais la détérioration, la dépendance, le font. Mon père est mort de la maladie d’Alzheimer et cela me terrifie. Je n’aurais jamais pensé atteindre 71 ans en faisant des tournées, en chantant, en écrivant des chansons … C’est un cadeau de la vie que je ne pense pas avoir mérité », Ajoute Sabina.