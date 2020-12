COVID-19 :

L’arrivée du vaccin COVID-19 est la nouvelle la plus attendue pour beaucoup car elle pourrait aider à accélérer la fin de la pandémie. Cependant, dans tous les pays du monde, il y a des gens qui hésitent à se faire vacciner. Pour cette raison, certains gouvernements étudient des mesures qui conduisent une grande partie de la population à appliquer le médicament. Le petit État de Saint-Marin, par exemple, a sur la table l’idée que Quiconque ne souhaite pas recevoir le vaccin devra payer de sa poche le traitement s’il est infecté et a besoin de soins hospitaliers.. Ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons indépendantes de leur volonté n’auront rien à payer.

“Le vaccin sera gratuit Et ce sera à la disposition de la population et si vous décidez de ne pas vous y soumettre par votre propre choix et non parce qu’il fait partie de catégories exclu, comme les personnes allergiques ou pour d’autres raisons de santé, alors vous devrez payer pour le traitement d’une éventuelle contagion », a expliqué le secrétaire d’État, Roberto Ciavatta, selon le journal Il Fatto Quotidiano. Il a également assuré que ” experts de la commission de vaccination de l’Institut de sécurité sociale ils ont accepté »de mettre en œuvre cette mesure.

Ces vaccins pour lutter contre le coronavirus à Saint-Marin arrivera d’Italie, A révélé Ciavatta. «Ce sera le ministère italien de la Santé qui nous en détournera une partie et, par conséquent, les horaires de vaccination de la population de Saint-Marin suivront les Italiens“, béton.

Dur contre ceux qui résistent

Les soins de santé de Saint-Marin sont entièrement gratuits pour ses citoyens et, en outre, il maintient une position très sévère contre ceux qui sont contre les vaccins. Pendant quelques années, le gouvernement a mis en place que les parents qui ne permettent pas à leurs enfants de recevoir ces médicaments doivent souscrire une assurance responsabilité civile.

Désormais, il cherchera également une méthode pour qu’une grande partie de la population se fasse vacciner contre le coronavirus et évite ainsi d’être l’une des zones européennes avec le taux d’infection le plus élevé, comme cela s’est produit lors de la première vague état d’un peu plus de 37000 habitants.