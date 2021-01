COVID-19 :

La co-gouvernance de Pedro Sanchez Face au Covid, il se résume en deux faits: le premier, le refus du gouvernement central de responsabiliser les communautés autonomes pour qu’elles adoptent des mesures plus dures; la seconde, comment cette mesure a été adoptée. Des sources autonomes consultées par OKDIARIO soulignent que le Conseil Interterritorial qui a adopté cette mesure mercredi dernier l’a fait sans accepter que les responsables régionaux puissent voter.

Traduit: le ministre Salvador Illa Il était clair pour lui qu’il ne céderait pas à la revendication majoritaire des autonomies espagnoles et il a imposé son souhait sans plus tarder. Une étrange façon d’exécuter la «co-gouvernance» annoncée du gouvernement social-communiste.

Les communautés autonomes ont été laissées sans pouvoir avancer le couvre-feu à huit heures de l’après-midi, comme le prétend la majorité. Bien qu’il y ait eu un consensus général parmi les gouvernements régionaux pour modifier l’état d’alerte, mercredi dernier, le ministre de la Santé et candidat du CPS à la présidence de la Generalitat, Salvador Illa, a rejeté la proposition. Le socialiste présidentiel a donc parié de faire passer ses intérêts électoraux avant l’augmentation des infections que la pandémie provoque.

On sait maintenant que l’imposition du couvre-feu n’était pas remise en question. Pas de vote. Parce que Salvador Illa savait qu’il perdrait. Le Conseil interterritorial peut soumettre ses décisions au vote. Cela a été fait, par exemple, lors de la fameuse réunion qui a déterminé le soi-disant feu de signalisation pour appliquer les différentes phases de restriction dans chaque autonomie. Là, les critères pour durcir la limitation des activités telles que l’hôtellerie ou la libre circulation ont été déterminés en fonction de l’incidence cumulée et d’autres critères. C’était la réunion clé, en fait, pour appliquer la fermeture du périmètre à la Communauté de Madrid après son retour de vacances. Et ces critères ont été mis aux voix. Maintenant, vous pouvez le voir, probablement, parce que Salvador Illa savait que ses critères l’emporteraient. Parce que quand il voit qu’il perd, il préfère réussir à respecter la co-gouvernance.

Couvre feu

Des sources autonomes soulignent que «ce qui se passe est évident. Nous avions exigé un durcissement de l’arrêté royal de l’état d’alerte afin d’appliquer des mesures plus restrictives. Mais bien sûr, si des restrictions sont appliquées, comment le gouvernement et Salvador Illa vont-ils justifier à la première personne l’ouverture des bureaux de vote pour tenir les votes catalans tout en obligeant les gens à être chez eux pour la plupart des problèmes? “

Salvador Illa savait qu’il perdrait le vote, qu’un énorme débat serait généré et qu’il serait injustifiable de maintenir les élections à la date souhaitée par le PSOE. ET a choisi de ne laisser personne décider. Personne d’autre que lui. Lors de la réunion du Conseil interterritorial de la santé tenue au Palais San Telmo à SévilleIlla a défendu devant les communautés qui jouissent déjà d’une marge d’action suffisante avec le décret actuel. Et cela, avec cela, ils peuvent lutter efficacement et encore augmenter les restrictions existantes.

Une dispute difficile à tenir compte tenu de l’augmentation brutale de l’incidence de la maladie. Mais la vérité est que, avec cet argument, le candidat ministre a fermé la porte pour harmoniser les mesures avec celles du reste des pays européens. Et, surtout, il a refusé de diriger et de coordonner les mesures contre Covid.

Salvador Illa, qui s’est prononcé lundi dernier pour une modification du décret pour pouvoir avancer le couvre-feu, a changé de position ce mardi après que le report des élections catalanes a été provisoirement suspendu. Il nie toute relation entre un fait et un autre.

Le chef de la lutte contre la pandémie, qui soutient que «la co-gouvernance est un leadership partagé», a fait savoir aux conseillers régionaux que «l’arsenal de mesures» dont ils disposent est suffisant pour faire face à la troisième vague. Selon lui, «la co-gouvernance fonctionne».

Nouvelle vague

Salvador Illa, par ailleurs, était convaincu que l’Espagne surmontera cette nouvelle vague d’infections de la même manière «que la seconde a été vaincue, en appliquant les mesures que nous appliquons». Entre autres mesures, a rappelé le ministre, celles visant à limiter la mobilité ou les heures de travail et d’autres activités comme l’hôtellerie.

L’Andalousie, Murcie, Castille et León, Castille-La Manche et la Communauté valencienne avaient signalé la pétition adressée au gouvernement pour réformer le décret actuel dans un état d’alerte.

Le texte, en vigueur jusqu’en mai, laisse une marge étroite aux communautés lorsqu’il s’agit d’augmenter les restrictions pour arrêter la pandémie, selon les gouvernements autonomes. Pour cette raison, les administrations territoriales exigent plus d’outils de l’exécutif. Parmi les demandes des régions, en plus de la possibilité d’avancer le couvre-feu, il y a aussi celle de confiner les citoyens chez eux si la situation l’exige, ce que la Moncloa rejette catégoriquement. Les mesures demandées par les autonomies bénéficient d’un large soutien dans toutes les régions et Salvador Illa savait que lors d’un vote, il y aurait un soutien majoritaire des autonomies qui ont mené la pétition et de celles qui souhaitaient y adhérer.

Le ministre veut arriver à la fin de son mandat sans avoir à assumer l’usure qu’implique la gestion quotidienne de la pandémie. Pour cette raison, mercredi dernier, il a radicalement changé la position qu’il défendait de vendredi dernier à lundi, lorsque les élections catalanes avaient été reportées. À présent, le gouvernement revient sur la scène début janvier, après sa nomination en tant que candidat, prétendant que la situation est sous contrôle et défendant que le cadre juridique actuel est suffisant pour arrêter la pandémie.