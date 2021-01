COVID-19 :

Deux mois après avoir réclamé le La communauté de Madrid, le ministère de la Santé de Salvador Illa a répondu positivement à la demande de dépistage rapide des antigènes dans les pharmacies. Un des outils conçus par l’équipe d’épidémiologistes de la région afin de contenir contagions à Noël. Les tests n’arriveront pas à temps, puisque la lettre arrive quelques heures avant la fête de la Saint-Sylvestre, après la veille de Noël et avec une maigre marge de manœuvre pour mettre en œuvre le protocole en pharmacie. De plus, il n’est autorisé à le réaliser que dans les zones à «forte transmission» du virus, bien qu’il finisse par reconnaître que les pouvoirs à cet égard reviennent à chaque autonomie.

L’administration du ministre Salvador Illa termine l’année 2020 en grand: il autorise – bien que partiellement – des tests en pharmacie pour contrôler le virus pendant les vacances de Noël, mais il le fait quand ils n’arriveront plus à l’heure. La lettre envoyée par le ministère au ministère de la Santé de Madrid a provoqué l’indignation du gouvernement régional de Isabel Diaz Ayuso, qui attendait la réponse depuis deux mois. Plusieurs lettres ont été envoyées exhortant le gouvernement avant l’approche de Noël, auxquelles la Santé a répondu en silence.

Deux mois de retard

Le plan de Madrid, qui se faisait aux dépens de l’autorisation du ministère de la Santé, consistait à déployer un réseau de tests antigéniques dans les pharmacies de la Communauté, après avoir formé les professionnels qui y travaillent, à permettent un contrôle exhaustif des infections face aux rencontres avec la famille et les amis. De cette manière, comme prévu par Madrid, tout citoyen peut se rendre dans une pharmacie, demander son test et connaître les résultats avant de rencontrer ses proches. S’il était positif, il pourrait être confiné et empêcher la chaîne d’infections de se propager.

Dans cette lettre adressée au ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, le ministre Illa expose les principales conclusions auxquelles est parvenu son service sur le plan présenté par la Communauté pour mettre en place un réseau de diagnostic dans les pharmacies de la région.

Le ministère n’autorise les tests que dans les zones à forte transmission et il faut également deux mois pour nous dire que la LACC le réglemente. Le gouvernement est toujours perdu et ne comprend pas comment ce virus fonctionne. La capacité de diagnostic doit être facilitée. Https://t.co/70Ggc8fHR9 – Enrique Ruiz Escudero (@eruizescudero) 31 décembre 2020

«Le gouvernement est toujours perdu et ne comprend pas comment fonctionne ce virus. Nous devons faciliter la capacité », a déclaré le conseiller de Madrid après avoir annoncé le contenu de la lettre.

Comme indiqué dans Santé dans les mots du Ministre Illa, la sensibilité et la spécificité de ce type de test “n’est à prévoir” que si les instructions d’utilisation établies par le fabricant sont suivies, qui incluent ses performances chez les personnes symptomatiques, contacts étroits de cas confirmés asymptomatiques et personnes sans symptômes dans les zones à haut risque de transmission et épidémiologique.

Illa, cependant, prétend “reconnaître” le “travaux réalisés par la Communauté autonome de Madrid dans l’élaboration de procédures et de protocoles »visant à réaliser ce type de dépistage massif qui, de toute évidence, arrivera en retard pour l’objectif avec lequel ils ont été conçus par le gouvernement de Díaz Ayuso.

Ils soulignent cependant de Health que les études de dépistage ne devraient être envisagées que «dans des situations de forte transmission » dans une zone géographique très spécifique ou dans la «population cible» de ces zones, et que les antigènes ne seraient utilisés que «si les ressources de la PCR étaient limitées». De cette manière, Illa sous-estime une fois de plus l’efficacité des tests antigéniques, qui sont beaucoup plus rapides que la PCR et qui nécessitent moins d’infrastructure pour le traitement. Ce type de test a déjà été indiqué par la communauté d’experts comme un outil efficace pour contenir les infections, et est donc décrit dans les rapports du ministère de la Santé lui-même.

Le laisse entre les mains d’Ayuso

Le plan de Madrid a eu lieu parce que ces tests étaient disponibles pour tous les Madrilènes. Cependant, cette possibilité est exclue dans la réponse du ministère de la Santé, qui prévient que «ne serait pas inclus dans la stratégie de détection précoce, surveillance et contrôle du Covid-19 », mis à jour au 18 décembre dernier.

Cependant, la Santé laisse une fois de plus ouverte la possibilité à chaque communauté autonome de faire ce qu’elle juge approprié à cet égard “dans la mesure où la concurrence en matière d’organisation des bureaux de pharmacie correspond aux communautés autonomes (…), L’autorisation de réaliser des tests de diagnostic de l’infection active du SRAS-Cov-2 dans les pharmacies reviendrait aux communautés autonomes ».

De cette façon, avec deux mois de retard, la santé informe Madrid qu’elle peut mettre en œuvre un plan de diagnostic conçu pour arrêter les infections aux dates dangereuses de Noël, mais elle le fait juste quelques heures que la deuxième et dernière grande date de Noël soit célébrée.