COVID-19 :

Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, a condamné les manifestations du week-end dans diverses villes contre le couvre-feu et l’état d’alerte. Selon le ministre “Ils ne sont pas à leur place”. Il les a attribués à des groupes de déni. Selon Salvador Illa, ils sont la conséquence de “Fatigue pandémique” de la population. Le ministre Salvador Illa estime que les émeutes ne représentent pas la majorité, qui a, à son avis, une attitude «civique».

Lors d’une rencontre télématique avec des hommes d’affaires catalans, Salvador Illa a reconnu «le fatigue de la population “et que cela conduit – at-il dit -” à ne pas suivre les mesures, à sous-estimer les risques et même à de violentes manifestations. En tout cas, selon le ministre, les manifestations “sont hors de propos”. Salvador Illa a reconnu la «civilité» de la majorité de la société et a appelé à une attitude «ferme et énergique» envers la deniers. De plus, il a demandé aux citoyens un «effort de solidarité».

Confinement à domicile

Salvador Illa a exclu – «maintenant», a-t-il affirmé – la détention à domicile. Illa a été interrogée sur la demande de Asturies d’un confinement à domicile de sa population pendant 15 jours. Selon le ministre de la Santé, «nous ne pouvons pas entrer dans une sorte de concurrence pour voir qui prend la mesure la plus difficile. “Maintenant, nous ne le prévoyons pas”Salvador Illa a dit. «Nous n’y travaillons ni ne l’anticipons. Nous pensons qu’avec l’éventail de mesures dont disposent les autorités des communautés autonomes pour agir, cela suffit.

L’augmentation de la pression sanitaire et du nombre d’infections à coronavirus a porté, ce week-end, le niveau d’alerte dans les Asturies de trois à quatre, ce qui a conduit le gouvernement régional à annoncer que de nouvelles mesures pour restreindre la mobilité et interactions sociales. Ce lundi a demandé au gouvernement central un confinement général de la population pendant 15 jours, ainsi que la suspension de «toute activité économique non essentielle» à partir de mercredi et l’établissement d’un couvre-feu à dix heures du soir (deux heures avant l’actuel).

La décision a été annoncée par le Président de la Principauté, Adrián Barbón, après avoir rencontré en urgence le comité de crise Covid-19 et après hier, la communauté autonome est passée au niveau d’alerte quatre (risque extrême) en raison de la forte augmentation de la pression sanitaire ces derniers jours et des infections . Ils dépassent déjà les 3 000 au cours des huit derniers jours d’octobre.

Selon le gouvernement asturien, ces mesures visent à “intensifier la diminution de la mobilité et des interactions personnelles” à un moment “critique”. Le taux de cas positifs reste compris entre 6% et 10%, au-dessus des 5% que l’OMS fixe comme seuil pour considérer la pandémie maîtrisée.

En l’absence de données d’hier dimanche, il y a plus de 625 patients hospitalisés dans les Asturies. 30% des USI sont déjà avec des patients Covid. Il y a plus d’une centaine de patients Covid dans les unités de soins intensifs asturiens.

Incidents

Pendant ce temps, plusieurs villes espagnoles ont vécu ce week-end manifestations violentes contre l’état d’alerte et le couvre-feu décrété par le gouvernement Pedro Sanchez. Les sources officielles les attribuent également aux groupes d’extrême gauche et d’extrême droite. Aussi aux groupes de jeunes en bouteilles. La police exclut que les émeutes soient coordonnées au niveau national. Les principales altercations ont eu lieu à Logroño, León, Madrid et dans plusieurs villes andalouses.

À Madrid, les manifestants qui se sont rassemblés samedi soir à la Puerta del Sol ont ensuite déménagé à Gran Vía, où ils ont soulevé barricades, incendié des conteneurs et confronté la police. Après minuit, et violant le couvre-feu, ils s’avancèrent vers le quartier d’Argüelles. En cours de route, ils ont brisé les vitrines de plusieurs entreprises et institutions financières. Il y avait plus de 30 détenus.

À Logroño, les émeutes ont fait six arrêtés et sept blessés. Jeunesse radicale a saccagé un magasin Lacoste au coeur de la ville, après avoir brisé la vitre avec des pierres et des objets contondants.

Toujours à Grenade et à Malaga, la police a dû intervenir samedi soir, après que des manifestants aient incendié plusieurs conteneurs. À Barcelone, il y a eu également des affrontements entre la police et des manifestants anti-système qui protestaient contre les expulsions. Il y a également eu des pillages de magasins.

Compte tenu de ces événements, le président Pedro Sánchez a publié un message sur Twitter demandant que cessent les troubles violents dans toute l’Espagne: «Le comportement violent et irrationnel des groupes minoritaires est intolérable. Ce n’est pas comme ça », dit-il dans son tweet. Le ministre Salvador Illa les a qualifiés à deux reprises, en 48 heures, d ‘”inacceptables”. le vice-président Pablo Iglesias il les a immédiatement attribués à l’extrême droite ce week-end.

Aujourd’hui, le président de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a déclaré que “devant et derrière” les émeutes dans plusieurs villes du pays, il y a “Un mouvement parfaitement organisé d’une minorité radicale et extrémiste bien financée”. Dans un message sur le réseau social Twitter, Fernández Vara a déclaré que «nous devons être conscients que devant et derrière tout ce qui se passe dans les rues des villes d’Espagne se trouve un mouvement parfaitement organisé d’une minorité radicale et extrémiste. financé ». Le leader socialiste d’Estrémadure n’a pas précisé à qui il faisait référence.