COVID-19 :

Les communautés autonomes ne pourront pas avancer le couvre-feu à huit heures de l’après-midi. Malgré le fait qu’il y ait eu un consensus généralisé parmi les autonomies pour modifier l’état d’alerte, ce mercredi, le ministre de la Santé et candidat du CPS à la présidence de la Generalitat, Salvador Illa, a rejeté la proposition. Le socialiste présidentiel parie donc pour faire passer ses intérêts électoraux avant l’augmentation des infections que provoque la pandémie.

Lors de la réunion du Conseil interterritorial de la santé qui s’est tenue depuis le palais San Telmo de Séville, Illa a transféré les communautés qui ont de la place avec le décret actuel pour augmenter encore les restrictions existantes. Avec cet argument, que les gouvernements régionaux rejettent, le ministre-candidat ferme la porte pour harmoniser les mesures avec celles du reste des pays européens. Salvador Illa, qui était ce lundi favorable à une modification du décret, a changé de position ce mardi après que le report des élections catalanes a été provisoirement suspendu. Il nie toute relation entre un fait et un autre.

Le chef de la lutte contre la pandémie, qui soutient que «la co-gouvernance est un leadership partagé», a fait savoir aux conseillers régionaux que «l’arsenal de mesures» dont ils disposent est suffisant pour faire face à la troisième vague. Selon lui, «la co-gouvernance fonctionne». Illa est également convaincu que l’Espagne surmontera cette nouvelle vague d’infections de la même manière «que la seconde a été vaincue, en appliquant les mesures que nous appliquons». Entre autres mesures, rappelle le ministre, il y a celles de limitation de la mobilité ou des horaires d’ouverture et de limitation des activités.

Le ministre de la Santé considère valables les mesures que les communautés peuvent actuellement appliquer. Le candidat du CPS, qui se souvient quotidiennement de la mauvaise situation que traverse le pays, établissant aujourd’hui un nombre record d’infections avec plus de 40 000 positifs au cours des dernières 24 heures, demande “patience” aux conseillers sanitaires avant de mettre en place de nouvelles restrictions. . Même le rejet frontal de la demande de la grande majorité des autonomies et de cette exigence de patience envers les représentants régionaux présents à la réunion, Salvador Illa, est «prêt à écouter» d’autres propositions pour resserrer les restrictions en vigueur pour l’avenir.

L’Andalousie, Murcie, Castille et León, Castille-La Manche et la Communauté valencienne ont soutenu la demande de réforme du décret actuel dans un état d’alerte pour le gouvernement. Le texte, en vigueur jusqu’en mai, laisse une marge étroite aux communautés lorsqu’il s’agit d’augmenter les restrictions pour arrêter la pandémie, selon les gouvernements autonomes. Pour cette raison, les administrations territoriales exigent plus d’outils de l’exécutif. Parmi les demandes des régions, en plus de la possibilité d’avancer le couvre-feu, il y a aussi celle de confiner les citoyens chez eux si la situation l’exige, ce que la Moncloa rejette catégoriquement.

Le ministre veut atteindre la fin de son mandat, qui devrait se dérouler dans quelques jours ou quelques semaines, sans avoir à assumer l’usure de la gestion quotidienne de la pandémie. Pour cette raison, ce mercredi, la position qu’elle a défendue de vendredi dernier à lundi, alors que les élections catalanes avaient été reportées, a radicalement changé. Le gouvernement revient maintenant au stade de début janvier, après sa nomination comme candidat, pour vendre que la situation est sous contrôle et que le cadre juridique actuel est suffisant pour arrêter la pandémie.

Contentieux avec Castilla y León

Le gouvernement maintient ouvert un différend avec la Junta de Castilla y León en raison de l’avance du couvre-feu. La semaine dernière, le président castillan-Léon, Alfonso Fernandez Manueco, a annoncé que son administration faisait passer le couvre-feu de dix à huit heures du soir en raison de la forte augmentation des cas enregistrés dans la région. Quelques heures plus tard, Moncloa, par un communiqué, a annoncé un recours devant la Cour suprême contre la décision de la Junta de Castilla y León.

Le Cabinet de Pedro Sanchez soutient que le décret actuel de l’état d’alarme ne permet pas l’avancement du couvre-feu ordonné par la communauté autonome. Pour cette raison, il a exhorté ce lundi le gouvernement de Fernández Mañueco à défendre au Conseil interterritorial cet après-midi la modification de l’état d’alerte que le ministre leur a refusé. Le gouvernement demande à la Junta de Castilla y León de retirer le décret qui interdit la libre circulation à partir de huit heures de l’après-midi.