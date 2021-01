COVID-19 :

Les jours de Salvador Illa en tant que ministre de la Santé et chef de la gestion de la pandémie en Espagne sont comptés. De sa propre volonté et de son parti, Il devient le prochain candidat du Parti socialiste de Catalogne (PSC) aux élections catalanes qui auront lieu le 14 février 2021. La grande inconnue était quand il quittera officiellement son poste pour remplacer Miquel Iceta.

Enfin, comme l’a confirmé dans un entretien avec La Vanguardia, le changement ne sera pas imminent: «J’arrêterai d’être ministre lorsque la campagne électorale commencera. Jusque-là, je m’occuperai de mes fonctions de ministre. Dans 15 jours de campagne, il est temps d’expliquer notre proposition aux Catalans ».

La campagne durera près de deux semaines, ce que Salvador Illa juge suffisant pour expliquer ses intentions pour la communauté, et donc ne pas quitter le poste de ministre avec effet immédiat. Je pense que c’est un bon moment: «Je relève un nouveau défi et il est vrai que la pandémie n’est pas terminée, mais la vaccination a commencé. Nous sommes au début de la fin ».

Nouvelles explications sur le retard publicitaire

L’annonce par Salvador Illa, Miquel Iceta et l’ensemble du parti du remplacement à la tête du parti catalan a déclenché un énorme débat, car il y a quelques jours, ils ont totalement nié que cela se produise. “C’est vrai que Nous avons discuté de la possibilité de ma candidature avec Iceta depuis la mi-novembre, mais la décision n’a été prise qu’au dernier moment. La veille de la rendre publique, je ne l’ai pas communiquée, mais je comprends que c’était la responsabilité d’Iceta. et cela dépendait de lui », dit Illa.

Le toujours ministre de la Santé est critiqué par l’opposition car il pourrait profiter de son statut de ministre actuel pour lancer la campagne maintenant. Il réitère qu’il ne le lancera pas encore: «J’exercerai le poste comme je l’ai fait jusqu’à présent. Je ferai campagne le moment venu. “

«Il abandonne ce qu’il voulait et j’assume une responsabilité à laquelle je n’aspirais pas. Il m’a dit que j’en ai besoin ici, que Nous ne pouvons pas affronter les élections comme une autre, car nous devons briser la dynamique de la démission. Et je ne peux pas croiser les bras “, ajoute-t-il comment tout cela s’est passé.

Enregistrement possible des personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner

«Le vaccin en Espagne est volontaire. Mais Quiconque refuse la thérapie est répertorié dans son dossier médical. Nous sommes dans une pandémie et ne pas se faire vacciner affecte les autres. Le gouvernement garantit à chacun l’accès à un vaccin sûr et efficace. Si quelqu’un la rejette, elle doit être enregistrée. Avec une garantie totale de protection des données », Illa explique s’il y aura une liste de personnes non vaccinées de leur plein gré.

“Je pense que la vaccination Cela ne peut pas être simplement une condition pour accéder à un emploi, mais cela peut être envisagé dans certains domaines. Mais le plus important est de garantir à tous l’accès au vaccin. Et cela ne se produit pas partout dans le monde », répond-il lorsqu’il est interrogé sur d’éventuels vetos d’entreprises à des demandeurs d’emploi non vaccinés.

En revanche, il estime qu’en été l’idée de commencer à abandonner le masque pourrait être valorisée: «En été, si tout se passe bien, nous aurons 70% de vaccinés et nous pouvons penser à d’autres scénarios. Il faudra également voir si le masque ne doit pas rester dans certaines zones ».