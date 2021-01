COVID-19 :

Le Ministre de la Santé et candidat du PSC à la Generalitat de Catalogne, Salvador Illa, a été chassé ce samedi à la gare AVE de Sants (Barcelone) sans masque en posant pour une séance photo d’entrevue dans un journal catalan, en particulier La Vanguardia. Bien qu’il s’agisse d’un espace public et alors qu’une troisième vague de coronavirus se cache, les images auxquelles OKDIARIO a eu accès montrent le chef de la Santé avec un sac à dos sur l’épaule et sans masque dans diverses poses devant la caméra d’un photojournaliste. En Catalogne, un masque est obligatoire dans les espaces publics même si la distance de sécurité est maintenue.

Dans la séquence de la séance controversée tenue par OKDIARIO, le ministre de la Santé et le photojournaliste susmentionné apparaissent – qui porte un masque à tout moment – sur la piste et à côté d’un train à grande vitesse à Sants, qui était en cours de conditionnement. par les opérateurs. Salvador Illa, quant à lui, se déplace sans masque sur la plate-forme et prend diverses poses devant la voie ferrée. Et il le fait sans que ce soit une question nécessaire ou incontournable pour illustrer l’interview, puisque le journal catalan l’a publié ce dimanche avec deux photographies sur lesquelles le ministre porte le masque. De plus, la conversation de l’entretien n’a pas été enregistrée dans cet endroit public mais dans un bureau, comme le révèle la vidéo publiée sur le site Web du média.

Pourquoi le ministre a-t-il fait sans le masque sur la plate-forme si ce n’était pas une cause majeure ou une situation incompatible avec l’activité qu’il faisait? OKDIARIO a tenté à plusieurs reprises de contacter l’équipe de presse d’Illa pour obtenir leur version, mais il n’y a pas eu de réponse.

De son côté, le journal La Vanguardia a publié ce dimanche une note reconnaissant la paternité de la séance photographique réalisée la veille par Pedro Madueño. Et il souligne que le ministre Illa “a seulement accepté de l’enlever (le masque) pour un instant, debout sur le quai, à côté de la tête d’un train garé, qui est le moment où l’instantané de diffusion est collecté, où il n’y avait personne autour et il était à une distance suffisante du photographe, pour qu’il puisse prendre un instantané dans lequel il voir son visage. Mais tout de suite, il a remis le masque. C’est plus, le ministre a insisté à tout moment pour qu’il la porte non seulement par conviction, mais aussi comme exemple en raison de sa position », lit-on dans la note publiée par La Vanguardia. Cependant, OKDIARIO reproduit des images exclusivement où l’on peut voir que Salvador Illa a été plus qu’un instant sans masque.

Le candidat des socialistes catalans à la Generalitat aux élections de 14 février prochain Il n’a pas encore quitté le portefeuille de la Santé et se concentre déjà sur cette pré-campagne, comme en témoigne il y a quelques jours en jouant sur un poste électoral quelques heures à peine après avoir été proclamé tête de liste du CPS au gouvernement en remplacement de Miquel Iceta.

Depuis 9 juillet dernier L’utilisation de masques est obligatoire pour les citoyens de Catalogne dès l’âge de six ans, dans les espaces publics, à l’intérieur comme à l’extérieur et même si la distance de sécurité est maintenue. La résolution du Ministère de la Santé publiée au Journal Officiel de la Generalitat de Catalogne (DOGC) oblige l’utilisation d’un masque “dans tout espace clos à usage public ou ouvert au public, détaché du maintien de la distance de sécurité interpersonnelle physique ».

Se référant à exceptions, la norme dit que l’obligation «ne sera pas exécutoire pour les personnes qui présentent un type de maladie ou détresse respiratoire qui peuvent être aggravées par l’utilisation du masque ou qui, en raison de leur situation de handicap ou de dépendance, ne disposent pas de l’autonomie pour retirer le masque ou présentent des altérations de comportement qui rendent son utilisation non viable. «Il ne sera pas non plus nécessaire en cas d’exercice physique en plein air ni en cas de force majeure ou de situation de besoin ou lorsque, en raison de la nature même des activités, l’utilisation du masque est incompatible, conformément aux indications des autorités sanitaires », ajoute le gouvernement.

Le président de l’époque de la Generalitat, Quim Torra, a fait une telle annonce au Parlement et a estimé que c’était une mesure de “renforcement” dans la lutte contre le coronavirus que le ministre de la Santé, Salvador Illa, il n’avait pas pensé mal. «Avec cette disposition plus restrictive concernant l’utilisation du masque, il est prévu de minimiser le risque de transmission communautaire du virus SRAS-Cov-2, sans recourir à d’autres mesures plus drastiques du point de vue des libertés des personnes. », Lit la résolution du ministère catalan de la Santé.

Conformément à la loi sur la santé publique, les personnes qui enfreignent cette obligation concernant l’utilisation de les masques peuvent être sanctionnés jusqu’à 100 euros, comme détaillé par le ministre de la présidence, Meritxell Budó.

Illa a accepté la mesure

Le 8 juillet, dans une interview à Catalunya Radio, le ministre de la Santé lui-même a été interrogé sur la décision du Generalitat de rendre obligatoire l’utilisation d’un masque bien qu’il y ait de la distance. Compte tenu de cela, Salvador Illa a déclaré que l’utilisation d’un masque est déjà obligatoire dans toute l’Espagne, sauf en cas de maladies respiratoires, mais il est d’accord avec ces initiatives régionales visant à renforcer la sécurité sanitaire. «Si une communauté autonome va plus loin, je n’ai rien à dire», a-t-il dit alors, acceptant la mesure et sans exprimer le moindre rejet.

Ministre tchèque, limogé

Il convient de rappeler qu’en octobre dernier, le Premier Ministre de la République tchèque, Andrej Babis, a limogé son ministre de la Santé, l’épidémiologiste indépendant Prymula romain, en sautant diverses règles contre les contagions et en ne donnant pas l’exemple avec leur comportement. Prymula a été surpris en train de quitter un restaurant de luxe à Prague la nuit, malgré la fermeture établie dans l’industrie hôtelière, et sans masque dans la rue, selon des images publiées par le journal Blesk. Et puis, il est monté dans sa voiture officielle où le conducteur du véhicule ne portait pas le masque requis, selon la chaîne publique CT24.

Site Web «La Vanguardia» avec l’interview d’Illa où elle apparaît avec un masque.

“Cela n’aurait pas dû arriver” et est “Une erreur impardonnable”, a brandi le Premier ministre tchèque à la suite du limogeage de son deuxième ministre de la Santé dans cette pandémie. Le premier a démissionné en raison de la reprise des affaires après avoir assoupli les mesures.

Changement de critères

Le 10 décembre, et dans une autre interview sur le réseau Ser, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a évoqué la possibilité que la fin de la pandémie de coronavirus ne signifie pas se passer du masque: “Il ne disparaîtra pas subitement” . Ainsi, il a commenté que son utilisation dans certains environnements disparaîtra à peine: «Quand tu vas dans un centre médical, par exemple, ou dans les endroits où la prévalence ou la probabilité de contagion est plus élevée, nous devons toujours porter un masque pour toujours et cela ne nous semblera pas étrange. Pas même les enfants, qui le prennent et s’y habituent », a-t-il déclaré. Parallèlement à cela, il a reconnu la conscience des Espagnols.

Cependant, huit jours plus tard, le 18 décembre, changé d’avis et prédit que ce ne sera pas nécessaire porter un masque tous les mois en 2021, bien qu’il ait appelé les citoyens à être “prudents”, dans des déclarations à Catalunya Radio.