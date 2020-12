COVID-19 :

L’Espagne recevra “dans les douze prochaines semaines” jusqu’à 4 591 235 doses de vaccin de Pfizer et BioNTech. Un chiffre qui, comme l’a reconnu le ministre de la Santé Salvador Illa, ne garantit pas la vaccination de tous les Espagnols inclus dans le premier groupe de vaccination. Quatre jours avant le début de la campagne de vaccination, le ministre a donné plus de détails sur la façon dont le vaccin arrivera dans notre pays.

Avec ces 4,5 millions de vaccins, a assuré le ministre lors d’une conférence de presse à l’issue du Conseil interterritorial du système national de santé, un total de 2 295 638 personnes seront vaccinées.

C’est presque l’intégralité de la première phase, mais pas l’intégralité. Le ministère de la Santé n’a pas encore assuré les doses nécessaires pour la vaccination des personnes âgées et des travailleurs du secteur de la santé avec le vaccin Pzifer et BioNTech, bien qu’il espère qu’avec l’arrivée des doses Moderna, il sera possible d’atteindre toutes les personnes pour vacciner dans le première phase.

Les doses seront livrées chaque semaine, le lundi, aux communautés autonomes. Des expéditions de 350 000 doses hebdomadaires seront effectuées, afin de garantir la vaccination, et les gouvernements régionaux seront responsables de leur stockage dans des congélateurs et des réfrigérateurs de grande capacité. La Communauté de Madrid, l’une des plus réceptrices, atteindra 48 000 vaccins par semaine.

Les livraisons, défend Salvador Illa, seront “équitables” dans toutes les communautés autonomes “par rapport aux groupes à risque” qui vont être vaccinés en premier. “Le gouvernement garantit un accès équitable à tous les citoyens espagnols”, at-il soutenu. , bien qu’il ait évité de donner des détails concrets sur le nombre de vaccins dont disposera chaque autonomie, ce que font certains conseillers régionaux.

La première livraison de vaccins aura lieu ce samedi, à l’avance, à Guadalajara (Castilla-La Mancha). Depuis cette ville de Castellanomanchega, à l’aube, le reste des doses sera distribué aux différentes provinces espagnoles afin qu’elles l’aient le dimanche matin, lorsque la campagne commencera.

Guadalajara sera également le théâtre de l’injection du premier vaccin. Ce sera dans une maison de retraite, à 8h30 le dimanche 27. Deux professionnels de la santé, préalablement formés par le gouvernement de Castilla La Mancha, procéderont à la vaccination d’un résident et d’un travailleur social de la santé. Ainsi, ils deviendront les premiers Espagnols à recevoir le vaccin dans notre pays.

L’Espagne en danger extrême

L’Espagne est à nouveau exposée à un risque extrême de contagion. L’incidence cumulée au cours des quatorze derniers jours est passée de 236 cas pour 100 000 habitants à 250 le dernier jour.

Cela a été rapporté par le ministre de la Santé, Salvador Illa, qui a demandé “une prudence maximale”. Le ministre rappelle que «la situation ne va pas bien» tout en demandant aux citoyens de rester chez eux et de déménager le moins possible.

Au cours du dernier jour, selon les données recueillies par le ministère de la Santé, les communautés autonomes ont notifié un total de 12 386 nouveaux cas de Covid-19, dont 6 819 diagnostiqués au cours des dernières 24 heures. C’est un chiffre supérieur aux 11 078 du même jour de la semaine précédente. Avec les cas d’aujourd’hui, le nombre de personnes infectées depuis le début de la pandémie s’élève déjà à 1 842 289, selon les statistiques officielles.

Parallèlement à l’augmentation des personnes infectées, selon Santé, 178 nouveaux décès ont également été enregistrés, contre 260 hier et 195 mercredi dernier. Une légère baisse qui, à ce jour, représente un total de 49698 personnes avec un test de diagnostic positif décédées depuis l’arrivée du virus en Espagne, selon les données collectées et notifiées par le ministère. Un chiffre qui est loin de celui fourni par d’autres instances officielles.

La situation dans les hôpitaux est de plus en plus préoccupante, en particulier dans certaines régions de Catalogne, comme Ripollès et Cerdaña, où leurs centres sont complètement saturés et les patients sont dirigés vers des hôpitaux situés à une heure de route. Dans l’ensemble du pays, 11 328 patients sont admis pour Covid-19, dont 1 932 sont aux soins intensifs (1 906 hier). Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 1265 admissions et 1409 sorties, avec un taux d’occupation des lits dû au coronavirus de 9,24%.

Les îles Baléares, avec la Communauté de Madrid et la Communauté valencienne, sont les trois régions autonomes qui continuent de dominer le nombre d’incidence pour 100 000 habitants. Dans les trois communautés, assure Salvador Illa, «des mesures efficaces sont prises» pour arrêter la transmission du virus de la manière la plus efficace possible.