COVID-19 :

Sam Querrey et sa famille vivent une situation cinématographique après avoir été testés positifs au COVID-19 avant l’Open de Saint-Pétersbourg. Le joueur de tennis américain a décidé de sauter tous les protocoles sanitaires du pays pour éviter d’être admis dans un hôpital russe où il serait temporairement séparé de son fils de 8 mois et risque une sévère sanction de l’ATP.

Tout a commencé lors de la préparation de ses débuts en tournoi contre Denis Shapovalov, lorsque Ils l’ont informé du résultat positif du test et de l’obligation de rester 14 jours en isolement à l’hôtel. L’endroit où Querrey et sa famille ont séjourné était le Four Seasons, un spectaculaire bâtiment cinq étoiles dans lequel il pouvait profiter de l’une des meilleures chambres de la ville pendant un demi-mois. Cependant, les pires nouvelles viendraient peu de temps après.

Et le fait est que les autorités sanitaires russes l’ont contacté pour l’informer qu’il allait recevoir la visite d’un groupe de médecins pour évaluer son cas et voir quels symptômes il souffrait; dans le cas où ces derniers existent, ils devraient être admis dans un hôpital de la ville. Du coup, l’image est devenue noire pour le joueur de tennis américain, qui craignait que les parents n’allaient être séparés pendant des jours de leur petit nouveau-né.

OK, voici donc l’histoire de Sam Querrey fuyant la Russie après avoir été testé positif au coronavirus: [thread] – Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 14 octobre 2020

Afin de l’éviter, Querrey s’est tourné vers l’un de ses sponsors et a obtenu un avion privé pour quitter rapidement le pays avec sa famille. Dans le jet privé, ils ont voyagé aussi loin que possible des pilotes et ont réussi à atteindre un pays européen situé près de la frontière avec la Russie et dans lequel un test négatif pour le COVID-19 n’était pas nécessaire pour entrer sur son territoire. Pour le moment, et pour éviter d’éventuelles persécutions, cet endroit où il se trouve est encore inconnu. Là, il reste dans un Airbnb en attente de résoudre son avenir mais accompagné du sien.