Le gouvernement de Pedro Sanchez a refusé, à deux reprises, d’impliquer des membres de l’armée dans la stratégie nationale de vaccination. L’offre du ministère de la Défense, désormais rendue publique par le ministre Margaret Robles, a été écarté lors des réunions du comité de surveillance des coronavirus présidé par Sánchez toutes les deux semaines. La santé a soutenu la proposition car elle prévoyait que le rythme de la campagne de vaccination serait très lent dans certaines régions d’Espagne. Selon les calculs internes des forces armées, une équipe de 15 militaires de la santé pourrait vacciner plus d’un millier de personnes par jour.

Comme cela s’est produit à chaque instant de la pandémie et de la crise sanitaire engendrée par le virus, le Forces armées ils sont apparus sur les lieux au moment où quelque chose n’allait pas. C’est arrivé avec les résidences, qui ont été désinfectées par les militaires, c’est arrivé avec les équipements de repérage lors de la deuxième vague, qui ont été renforcés avec plus de 2400 personnes de diverses unités, et cela s’est reproduit avec la campagne de vaccination.

Cependant, cette fois, l’offre des militaires n’a pas été entendue par le gouvernement. C’est ce que des sources militaires assurent à OKDIARIO, et des personnes proches de la Comité de surveillance des coronavirus de l’exécutif dans lequel ils résolvent les problèmes d’organisation de la pandémie. C’est à deux de ces réunions, l’une en novembre et l’autre en décembre, que la possibilité a été mise sur la table que, en temps opportun, les militaires pourraient rejoindre la campagne de vaccination à la demande expresse de la Santé ou d’une communauté autonome.

Le gouvernement l’a rejeté

Il a même été apprécié d’inclure cette possibilité par écrit dans la stratégie de vaccination Covid-19, mais c’est Moncloa qui, selon ces sources, il a écarté la possibilité. La vaccination, a compris Sánchez, devrait être la compétence exclusive de la santé civile dans tous les contextes.

La proposition était basée sur les craintes exprimées par la Santé, ont expliqué les sources consultées, que le calendrier d’administration des vaccins irait à un rythme plus élevé que les doses d’inoculations. Une chose qui s’est confirmée ce lundi, alors que les communautés autonomes ont fait le point sur la première semaine de vaccination. Les résultats indiquent échec, provisoire mais retentissant: au niveau national, seul environ un vaccin sur dix reçu a été administré.

15 militaires, 1000 vaccinés

La proposition avancée par la Défense et rejetée par le Gouvernement avant le début de la campagne de vaccination, ont expliqué les sources militaires consultées, reposait sur l’activation des membres de la Brigade de santé (BRISAN) et des sous-unités qui en dépendent, le Associations de santé (AGRUSAN) et la Unité d’appui logistique sanitaire (UALSAN). Ces derniers sont organisés en trois bases, dont deux à Madrid et une troisième à Saragosse.

Selon les calculs internes dont disposent les forces armées, un équipe de 15 spécialistes déplacés vers n’importe quel point en Espagne où il était nécessaire serait en mesure de «vacciner plus d’un millier de personnes en une seule journée.

Offrande Robles

Jusqu’à trois fois, l’armée a proposé de collaborer à la stratégie nationale de vaccination. La dernière offre est venue ce mardi. La ministre de la Défense, Margarita Robles, a souligné que l’armée a «disponibilité totale»Aider au plan de vaccination à tout moment à la demande du Ministère de la Santé ou de toute communauté autonome qui a besoin d’un renforcement spécifique des troupes pour sa campagne de vaccination.

Robles a réitéré cette offre après avoir visité l’unité de vérification épidémiologique, qui effectue la mission Bastion pour Covid-19 et qui est située au quartier général de l’armée. “Les forces armées ils sont opérationnels pour tout ce qu’ils nous demandent les autorités sanitaires », a souligné le ministre.

7 ans pour vacciner l’Espagne

Au taux de vaccination actuel en Espagne, le «immunité de groupe» cela devient presque une utopie. Le gouvernement a finalement offert un premier bilan du nombre de personnes vaccinées ce lundi, après une semaine de panne d’information qui reflétait même l’université d’Oxford.

Selon les chiffres révélés par Salvador Illa, en Espagne, un total de 82 834 vaccins ont été administrés à ce jour sur les 718 575 qui ont été reçus à ce jour. Autrement dit, seulement 11,5% des doses totales disponibles. Malgré les critiques dues au retard dans le processus de vaccination, Illa a insisté sur le fait qu’une “vitesse de croisière” est attendue cette semaine.

L’objectif de Santé est de vacciner 70% des Espagnols avant la fin de l’été, ce qui impliquerait de parvenir à cette immunité «troupeau». Je veux dire, ça voudrait dire vacciner 32,7 millions des Espagnols. Au rythme actuel, le processus prendrait plus de 7 ans. Depuis le début de la vaccination, la moyenne quotidienne a été de 11 833 doses administrées.