L’Espagne atteint déjà presque 17000 morts seulement dans la deuxième vague du coronavirus. Selon les données de l’Institut national des statistiques (INE), l’excédent de décès entre le 27 juillet et le 31 septembre (dernière date publiée par l’INE) s’élève à 16 969 décès. Depuis le seul cause supplémentaire de mortalité est le coronavirus, la probabilité est pratiquement absolue que la grande majorité de ces décès soient de Covid.

Si les données sont déjà effrayantes, c’est encore plus si l’on ajoute à cette nouvelle que, sur ces 17000 décès de la deuxième vague, le gouvernement reconnaît officiellement moins de 7500. Le ministère de la Santé admet officiellement 7 442 décès au cours de cette période. En d’autres termes, le gouvernement cache 9527 décès dus au coronavirus dans la deuxième vague du coronavirus. Seulement dans la deuxième phase de la maladie.

Avec ces données en main, la vérité est que le nombre total de décès dus au coronavirus en Espagne depuis le début de la pandémie atteint déjà 65 763. Une donnée issue des chiffres généraux (sans ventilation par communautés) et tirée du 9 mars et jusqu’au 11 octobre.

Un chiffre totalement fou à l’échelle internationale et qui se heurte aux données officiellement admises par le gouvernement, qui se limite à 39345 décès.

Tout cela se produit pendant que Pedro Sanchez il est toujours obsédé par la critique de la direction de Madrid. Bien que la vérité soit que le classement le plus inquiétant de tous ceux du Covid-19 pointe vers des territoires principalement gouvernés par le PSOE, car cinq autonomies socialistes et Castilla y León (aux mains du PP) sont celles qui déclenchent le taux de mortalité en la deuxième vague du coronavirus. Madrid, au contraire et une fois de plus, améliore les statistiques de la deuxième vague et contribue à réduire le pourcentage de décès pour 100000 habitants, comme en témoignent les chiffres obtenus de l’Institut national des statistiques (INE) par l’équipe adjointe par Vox Juan Luis Steegman.

La communauté avec le taux de mortalité le plus élevé par coronavirus est, de manière très importante, Aragon, dirigée par les socialistes. Le nombre de décès pour 100 000 habitants grimpe à 86 dans ce que l’on appelle aujourd’hui la deuxième vague (période du 27 juillet au 31 septembre – dernière mesure de l’INE -).

Le suivant dans cette triste classification de la pandémie de coronavirus est La Rioja, encore une fois, sous le commandement des socialistes: avec 74 morts pour 100 000 habitants. Le troisième à augmenter le taux de mortalité est le Castille et Leon, ce qui place son chiffre à 61 morts. Il est suivi de quatre communautés socialistes: Asturies, avec 46; Castilla La Mancha, avec 45 morts; Oui Estrémadure, avec un taux de 41.

Le suivant sur la liste est Catalogne, gouvernée par les séparatistes (JxCAT et ERC): 36 décès pour 100 000 habitants. Le classement progresse avec les territoires de Andalousie (3,4); Navarre (3,4); Madrid (33); Melilla (32); Communauté valencienne (31); les îles Baléares (28); Murcie (28); Pays Basque (25); Galice (24); Cantabrie (19); les îles Canaries (18); Oui Ceuta (16).

Tout cela provient des données collectées à l’INE.

Car la différence est épouvantable si vous prenez ceux proposés par le ministère de la Santé. Et c’est que l’INE recueille l’augmentation des décès par rapport à la même période de l’année précédente: puisque la seule cause supplémentaire significative de décès est le coronavirus, la probabilité est pratiquement pleine que cet excès corresponde à Covid.

Les données du ministère de Santé, au contraire, ça montre les données officialisées par le gouvernement et qu’ils ont été certifiés par un test ou un test analytique: puisque Madrid est l’un de ceux qui effectue le plus de tests, il monte dans le classement des taux de mortalité.

Ainsi, dans les données du ministère de la Santé, le premier en mortalité est, encore une fois, Aragon (56); le second est Castilla y León (33); suivi de La Rioja (30); Madrid (29 ans); Navarra (26); et le Pays Basque (23). Et c’est que les données officielles collectent d’innombrables manipulations et altérations des séries statistiques historiques.