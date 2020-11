COVID-19 :

Le président Pedro Sánchez a annoncé ce dimanche que l’Espagne aurait à sa disposition 10% des 1 200 millions de vaccins contre Covid-19 que l’Union européenne a contractés avec cinq sociétés différentes.

Lors de la conférence de presse offerte lors de la deuxième journée du sommet du G20, Sánchez a souligné que l’Espagne sera, avec l’Allemagne, le premier pays de l’UE à disposer d’un plan de vaccination, qui sera approuvé mardi prochain en Conseil des ministres.

Comme il l’a avancé, l’objectif du gouvernement est que pratiquement toute la population puisse être vaccinée au cours du premier semestre 2021, dans l’un des 13 000 points de vaccination qui seront disponibles dans toute l’Espagne. Pour cela, le gouvernement disposera de 120 millions de doses et fait également confiance aux travaux des chercheurs pour obtenir un vaccin avec un brevet espagnol à moyen terme.

Le président du gouvernement a souligné que l’état d’alerte décrété il y a un mois et que «la co-gouvernance fonctionne», comme le montre le fait que le nombre d’infections a diminué au cours des deux dernières semaines. Si l’incidence cumulée était alors de 530 cas pour 120 000 habitants au cours des deux dernières semaines, ce chiffre est maintenant tombé en dessous de 400.

Bien qu’il ait assuré que l’Espagne «est sur la bonne voie pour plier la courbe», il a supposé qu’elle était encore loin de l’objectif fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui se situe à une incidence cumulée de 25 cas pour 120 000 population.

«L’horizon temporel de six mois» avec lequel l’état d’alarme a été décrété, a souligné Sánchez, est «la période recommandée par les experts et les scientifiques». Il a été approuvé pour sauver des vies en évitant l’effondrement des hôpitaux, en agissant sur trois piliers: créer des indicateurs communs pour toutes les communautés autonomes dans le cadre juridique commun de l’état d’alarme, promouvoir des actions communes et spécifiques en fonction de la situation de chaque région, et mener a effectué une évaluation conjointe hebdomadaire au Conseil interterritorial de la santé. C’est à cela que se réduit l’action et la responsabilité du gouvernement face à la pandémie, selon Pedro Sánchez.