COVID-19 :

Pedro Sanchez et Pablo Iglesias il sera difficile d’échapper à un fait dévastateur dans la critique de la gestion de sa première année de gouvernement. Un chiffre composé du plus terrible des chiffres: 82058 décès par coronavirus, selon les données de l’INE prises jusqu’à sa dernière mise à jour et complétées jusqu’au 30 décembre par les décès déjà reconnus par le gouvernement.

Un chiffre qui définit sans plus de mots la première du gouvernement social-communiste. Et le fait est que les données, pondérées par la population, font de l’Espagne le pays avec le taux de mortalité le plus élevé de partout sur la planète.

Les données sont calculées à partir de la dernière mise à jour des données statistiques de l’INE, qui atteint jusqu’au 6 décembre, et en ajoutant les décès déjà reconnus entre cette date et le 30 décembre dernier par le ministère de la Santé. Tenant compte du fait que le Gouvernement reconnaît moins de décès que ceux de l’Institut national de la statistique (INE), la somme réelle finira par être plus élevée à celui donné en ce moment.

Les dirigeants actuels du gouvernement auront du mal à se vanter de leur gestion du coronavirus. Et c’est qu’il sera plus que complexe d’expliquer comment, étant l’Espagne l’un des pays avec le meilleur système hospitalier au mondeou, son déni de réalité, son incapacité, l’occultisme des données et le manque de mesures ont conduit ce pays à occuper la première place du classement de la mortalité pendant pratiquement toute la pandémie.

OKDIARIO a comparé les données mises à jour sur les taux de mortalité pour la planète entière. Et le résultat est que l’Espagne, avec 1739 décès par millionEn prenant des données réelles et non des manipulations gouvernementales, il reste après cette deuxième vague comme le pays avec le taux de mortalité le plus élevé de toute la planète.

Taux de mortalité

Le résumé des données de décès par million dans tous les pays donne une idée de la catastrophe d’origine espagnole. Le deuxième pays en mortalité est actuellement Saint Marin, avec des données harmonisées de 1 709 décès par million d’habitants. La troisième position est occupée par Belgique, dont le taux de mortalité atteint 1 670 décès par million. Quatrième chiffre Slovénie, avec 1,265. Juste après son apparition Bosnie-Herzégovine, avec 1.226. Et puis l’Italie apparaît, avec 1207 décès dus au coronavirus. Tout le reste de la planète est sur cette liste. Et tous en dessous de l’Espagne, leader du taux de mortalité.

En effet, les pays qui ont été critiqués au niveau international pour leur mauvaise gestion – également par le gouvernement espagnol, qui mène le classement -, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, ils pourraient se vanter contre l’Espagne. Ainsi, le Royaume-Uni affiche actuellement un chiffre de 1 055, malgré la fameuse seconde souche; et les États-Unis, 1 022.

Mais c’est que tous les pays pertinents et non pertinents, plus ou moins industrialisés, sont répertoriés avec un meilleur solde net que l’Espagne Dans cette classification, à la fois celles actuellement régies par certaines idéologies et d’autres. L’Argentine a des données de 951 décès par million, la France de 983, le Brésil de 906, le Chili de 862, l’Équateur de 793, le Panama de 911, le Mexique de 960, la Hollande de 659, le Portugal de 661, l’Autriche de 672, le Canada de 407, Israël de 341, Grèce de 453, Tunisie de 386, Russie de 377, ou, pour ne donner qu’un autre exemple, l’Allemagne de 385 décès par million.

Traduit: tous les pays de droite ou de gauche, plus sérieux ou plus populistes, libéraux ou socialistes, quel que soit leur nom, ont réussi à améliorer le résultat obtenu par Sánchez et Iglesias dans la gestion humanitaire du coronavirus.

Une marque sombre

Il suffit de montrer que le taux de mortalité moyen dans l’Union européenne est de 704 cas par million d’habitants, soit moins de la moitié de celui de l’Espagne. Espagne presque a multiplié par cinq le taux de mortalité en Allemagne.

Pedro Sánchez et Pablo Iglesias, en effet, ont réalisé l’une des marques les plus sombres à la fin de leur première année de gouvernement: celle d’avoir géré la crise des coronavirus avec tout un record, celui d’avoir enregistré plus de 82000 décès de cette maladie .

Tout cela, en tenant compte du fait que le meurtre de Covid se poursuit en Espagne. Et bien que la deuxième vague de coronavirus n’ait pas tué plus de personnes que la première, si l’on compare les données de mortalité réelles, la vérité est que les données de l’Institut national des statistiques (INE) reflètent que le nombre réel de décès dans la seconde vague dépasse déjà celui publié par le gouvernement de Sánchez et Iglesias comme officiel décès dus au COVID dans la première vague de la maladie. Au total, plus de 33 000 morts depuis le 6 juillet, contre 28 388 que Pedro Sánchez a admis dans la première vague, comme cela a déjà été publié par OKDIARIO.