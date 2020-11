COVID-19 :

La réserve stratégique du gouvernement de Pedro Sanchez Oui Pablo Iglesias non seulement il est en retard et compte-gouttes. En outre, il le fait en expulsant les PME espagnoles de la fabrication et des achats. La plainte a été transmise au gouvernement par la Fédération des employeurs FEDECON (Fédération espagnole des entreprises de vêtements) et la Confédération de l’industrie de la mode.

Affecte le méga-contrat 2578 millions d’euros octroyé partiellement par le gouvernement central et qui doit garantir un approvisionnement stratégique pour l’ensemble de l’Espagne de masques, Test PCR, robes, etc.

Les associations professionnelles soulignent que “l’appel d’offres public pour la fabrication de matériel sanitaire a laissé de côté les PME espagnoles”. Et ils le détaillent.

Selon eux, «l’appel d’offres public lancé par l’Institut national de gestion de la santé (Ingesa) et dépendant du ministère espagnol de la Santé, pour la fourniture de produits de santé face à une nouvelle vague de Covid-19 laisse de côté les PME de notre pays, le pareil que ils ont pu résoudre la crise matérielle pendant les pires jours de la détention.

“Peur d’un nouveau pic”

Les données de ces associations professionnelles indiquent que «Ingesa a prévu une dépense totale de plus de 2 009 millions d’euros [sin IVA] garantir un coussin de matière face à la peur d’un nouveau pic dans la courbe de contagion ». Et juste dans ce contrat, Les PME espagnoles ont été oubliées au pire moment pour elles.

L’employeur indique que «les exigences énoncées dans le document laissent, pratiquement dans sa totalité, les entreprises espagnoles. L’impossibilité de concurrencer les prix des produits importés principalement des pays asiatiques a rendu impossible l’attribution aux entreprises manufacturières nationales».

La vérité est que l’industrie espagnole de la mode s’est mise à la disposition du gouvernement dès la première minute pour produire toutes sortes de fournitures médicales. En fait, les entreprises coordonnées par FEDECON-Confederación Moda de España ont été les premières entités à obtenir les licences nécessaires de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMP) pour fabriquer le matériel de protection contre le COVID-19.

90% des produits textiles fabriqués en Espagne sont fabriqués dans des petites et moyennes entreprises (PME). Par conséquent, “l’appel d’offres public favorise les entrepreneurs internationaux qui excluent l’industrie nationale”, souligne l’Association des employeurs.

Un groupe d’entreprises du secteur, dont certaines membres de la FEDECON-Confederación Moda de España et d’autres organisations, ont également formé une UTE (Union Temporaire d’Entreprises) afin d’accéder à ces contrats et de maintenir l’emploi Espagnol.

«Et, ensemble, ils ont soumis leur proposition à l’appel d’offres public, laissant ouverte la possibilité d’incorporer d’autres entreprises. Son objectif était de générer des investissements et un engagement social pour fabriquer des produits de santé soumis à des contrôles de qualité exhaustifs et supervisés par l’Agence espagnole des médicaments.

Ils ajoutent que “si les lots proposés sont obtenus, ils contribueraient à la création de plus de 17 000 emplois dans notre pays en un an”. Mais la vérité est que les bases du méga-contrat de la réserve stratégique les ont complètement oubliés, les condamnant à perdre cette entreprise. Et ce travail au pire moment.

“Réactiver le marché après la pandémie”

La déclaration de l’association patronale et des associations sectorielles souligne que «les exigences que cet appel d’offres public a suivi ne semblent pas suivre le même discours des derniers mois, dans lequel il était destiné à promouvoir l’économie espagnole et à soutenir nos hommes d’affaires», du moins en théorie . Le document souligne que “si les PME espagnoles sont prises en compte, cet argent public resterait dans les entités nationales, ce qui se traduirait par des emplois et de la richesse pour réactiver le marché après la pandémie”.

«En plus, nous aurions uune garantie ferme d’approvisionnement à prix fixe pas de spéculation en raison des fluctuations des marchés internationaux. Dans l’hypothèse où les administrations nationales et / ou régionales prendraient en compte les entreprises de notre pays, le retour dans les caisses publiques en termes d’impôts – directs et indirects -, en plus d’économies sur les allocations chômage et autres aides aurait été très important », ajoute le texte de la plainte commerciale.

«Ces décisions entraver la possibilité pour l’Espagne d’être autosuffisante dans la production de matériel sanitaire, perpétuant la dépendance vis-à-vis des pays tiers pour cette raison », conclut le document.

Il convient de rappeler que le contrat auquel ils font allusion est l’un des plus importants passés par le gouvernement central contre Covid, de sorte que la gravité de la décision d’expulser les PME espagnoles est plus que considérable. Il s’agit de l’achat de la réserve stratégique gouvernementale de masques, gants, réactifs pour réaliser les tests PCR, etc.

Le contrat est en «évaluation» depuis des mois. Autrement dit, sans acheter. Et maintenant, enfin, il est devenu «partiellement attribué». Le tout avec un budget engagé de 2578 millions d’euros, après avoir été annoncé en juin, et en dépit d’être déjà pleinement dans la deuxième vague.