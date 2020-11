COVID-19 :

Le coronavirus continue de frapper fortement en Espagne, où la bonne nouvelle vient de Madrid car il passe de l’une des communautés avec les pires données à l’une des meilleures sans qu’il soit nécessaire de fermer le secteur de l’hôtellerie comme ils l’ont fait dans d’autres autonomies. Aujourd’hui, Madrid lève également les restrictions dans 10 zones de base et les maintient à 31. Voici les moments forts de la journée:

Sánchez forme aujourd’hui avec les agents sociaux la Table pour la Récupération

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a convoqué ce lundi les agents sociaux de Moncloa pour établir la Table de dialogue social pour la relance, la transformation et la résilience, qui servira de canal régulier pour les négociations avec l’Europe en rapport avec la fonds de secours.

Selon un communiqué de l’exécutif, il s’agit d’avoir une voie ouverte sur “les plans d’accord et de suivi entre le gouvernement et les agents sociaux” du plan de relance qui est en cours de préparation et de négociation avec la Commission européenne pour son financement avec le fonds de secours.

La réunion, qui aura lieu à Moncloa à 13 heures, sera suivie par le président de CEOE, Antonio Garamendi; le Président du CEPYME, Gerardo Cuerva; le secrétaire général de CCOO, Unai Sordo, et le secrétaire général de l’UGT, Pepe Álvarez.

Du côté du gouvernement, la troisième vice-présidente et ministre de l’Économie, Nadia Calviño; la quatrième vice-présidente et ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, et la ministre des Finances, María Jesús Montero.

Il en sera de même du ministre des transports, de la mobilité et de l’agenda urbain, José Luis Ábalos; la ministre de l’Éducation, Isabel Celaá; le ministre du Travail et de l’Économie sociale, Yolanda Diaz, et le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto.

Madrid lève les restrictions dans 10 zones de base et les maintient dans 31

La Communauté de Madrid a levé, à partir de 00h00 ce lundi, les restrictions dans les zones de base de Villaverde, Puente de Vallecas et Moratalaz, en plus de Torrejón, Parla et Guadarrama après avoir présenté “une tendance à la baisse marquée” de l’incidence de covid, mais les limites demeurent dans 31 régions jusqu’au 22 novembre.

Avec cela, la normalité est revenue dans les zones de base d’El Espinillo, San Andrés et San Cristóbal dans le quartier de Villaverde de la capitale; les régions de Rafael Alberti et Peña Prieta dans le district de Puente de Vallecas, et la région de Vinateros-Torito dans le district de Moratalaz; dans les régions de Brújula et Las Fronteras à Torrejón de Ardoz; celle de San Blas à Parla et la région de Guadarrama.

Dans ces dix domaines, “une réduction consolidée de 50% ou plus de l’incidence cumulée sur quatorze jours a été observée, ainsi qu’une tendance marquée à la baisse” des infections au COVID-19, selon l’ordre que la Communauté de Madrid a publié dans le BOCM ce samedi.

Cependant, en raison du risque de contagions, les restrictions sont maintenues dans 31 zones de santé de base (ZBS) jusqu’à 00h00 le 23 novembre, et peuvent être «prolongées si l’évolution de la situation épidémiologique l’exige».

Les 31 zones qui restent restreintes dans la capitale Madrid sont Núñez Morgado (Chamartín), Guzmán el Bueno (Chamberí), Entrevías, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaíra et Numancia (Puente de Vallecas); Daroca (Ciudad Lineal), Pavones et Vandel (Moratalaz), Puerta del Ángel (Latina), Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo) et les régions de Infanta Mercedes et Villaamil (Tetuán).

Toute la municipalité de Collado Villalba continue également avec une mobilité limitée; les zones de Cerro del Aire et Valle de la Oliva, à Majadahonda; San Juan de la Cruz, à Pozuelo; Peintres, à Parla; Colmenar Viejo Norte; Morata de Tajuña; les quartiers du docteur Tamames et du Barrio del Puerto, à Coslada; et les municipalités de Galapagar, Alpedrete, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Villarejo de Salvanés, Colmenar de Oreja, Chinchón, Villaconejos, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa et Moralzarzal.

La police locale de Marbella expulse une fête qui a réuni environ 40 influenceurs

La police locale de Marbella (Malaga) a expulsé samedi dernier une fête qui s’est tenue dans une ville de cette ville et a rédigé 23 minutes avec une proposition de sanction pour non-respect des mesures de santé préventives contre le COVID-19, comme ne pas porter de masque .

Cela a été confirmé par des sources municipales, qui ont signalé à Europa Press que la ville est située dans une urbanisation dans le noyau de San Pedro Alcántara et que la patrouille de la police locale est arrivée sur les lieux vers 21 h 15, procédant à l’identification du assistants et de quitter la maison.

Parmi les personnes identifiées, qui venaient de différentes provinces, se trouvait le promoteur de la fête, ont-ils indiqué, soulignant que les 23 minutes – l’un des participants était mineur – ont été soulevées lorsque les participants étaient sans masque, dansant et sans respecter le distance sociale.

Ces procès-verbaux avec une proposition de sanction seront envoyés par la police locale de Marbella à la Junta de Andalucía, qui est celle qui déterminera s’il y a une sanction et le montant, ont indiqué les sources municipales.

Selon les informations avancées samedi dernier par Malaga Hoy, il s’agirait d’une fête qui aurait rassemblé une quarantaine d’influenceurs dans une villa de Marbella, organisée par une société dédiée à la tenue d’événements, et qui se tiendrait du 12 au 16 novembre, avec l’aide un jour du chanteur Omar Montes.