COVID-19 :

Pedro Sanchez, Président du gouvernement, a accordé une interview à Pedro Piqueras dans Informativos Telecinco et a donné quelques détails sur la manière dont la vaccination sera: “Le jour n’est pas connu, nous attendons la validation de l’agence pharmaceutique de l’Union européenneCe que je peux dire, ce sera en janvier. De janvier à mai ou juin 20 millions de personnes seront vaccinées. “

Quant à savoir s’il accepterait de se faire vacciner en public, il a été franc: «Sans aucun doute, en tant que président et en tant que citoyen. Je ne doute pas que le vaccin que les agents de santé, les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables recevront en premier, ils auront toutes les garanties au moment de se faire vacciner “.

Respect à carte de vaccination proposée au Royaume-Uni, Sánchez a déclaré qu ‘”il est très important de savoir que le vaccin dans notre pays aura un accès équitable. Où qu’ils vivent, ils pourront se faire vacciner, bien que la priorité sera donnée aux groupes les plus vulnérables. “

“Lorsque le vaccin arrivera en Espagne à partir de là, un exercice logistique sera déployé Pour que les vaccins atteignent les 15000 points où la vaccination sera effectuée, nous devrons faire un carnet de vaccination pour connaître l’évolution de la vaccination, nous avons toutes les étapes planifiées, nous sommes prêts “, a ajouté le leader espagnol.

Célébration de Noël

Concernant les célébrations de Noël, il a souligné que “Nous ne pouvons pas considérer qu’il est bon et normal que plus de 500 personnes meurent chaque jour dans notre pays. Je serai avec mes plus proches parents, avec mes filles, avec ma femme, avec mes parents, avec mon beau-père et bien sûr J’essaierai le moins de contacts possible et le moins de mobilité possible. Si nous prenons comme référence que nous devons donner la sécurité, que nous devons protéger nos proches, je pense nous ferons quelque chose de très bon non seulement pour le pays mais aussi pour nos proches. “