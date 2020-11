COVID-19 :

Madrid devient vulnérable sans Casemiro. La démarcation du Brésilien est la seule de l’équipe qui ne soit pas dupliquée et l’équipe tremble à chaque fois qu’elle manque. Son travail, souvent sombre, améliore son entourage. Et sans lui sur le terrain, les rivaux parviennent à jeter un coup d’œil dans la zone de Courtois avec une facilité excessive.

Contre Valence à Mestalla, le Brésilien était bas après avoir connu son positif pour le coronavirus. Le résultat a été un 4-1 contre avec un Real Madrid transparent en défense. L’approche de Zidane n’a pas non plus aidé, qu’au lieu de renforcer le milieu de terrain en l’absence de Casemiro, il a aligné un 4-3-3 avec Modric, Valverde et Isco dans la salle des machines. Les joueurs valenciens ont clairement surpassé ceux de Zidane dans cette partie du terrain, car personne n’a été en mesure de fournir l’équilibre que le «14» blanc offre normalement.

Avant cette défaite, Zidane avait laissé Casemiro deux fois sur le banc et les deux fois il avait dû rectifier. Le premier était lors de ses débuts en championnat, contre la Real Sociedad. Avec 0-0, le Brésilien est entré dans les 20 dernières minutes. Le deuxième, avec le pire souvenir pour Madrid, était contre Cadix. Ce jour-là, Zizou a également choisi Isco pour le remplacer et la performance de l’équipe était similaire (en raison du négatif) à ce qui a été vu à Valence: à la mi-temps, il a dû rectifier et remplacer Isco par Casemiro. Il était tard: Madrid a perdu 0-1.

Désormais, Madrid affrontera deux matches décisifs à son retour de la trêve nationale: Villarreal et Inter. Les deux sont loin de chez eux et une bonne partie des options de la Ligue des Blancs et de la Ligue des champions dépend de l’obtention de deux bons résultats. Ce sera d’abord le duel contre le Yellow Submarine (21 novembre) et quatre jours plus tard la visite à Milan pour jouer nombre de leurs options en Ligue des champions. La bonne nouvelle pour Zidane est que le positif de Casemiro pour COVID-19 l’empêchera de voyager avec le Brésil pendant la pause. Si tout se passe bien, vous pouvez l’avoir pour ces matchs et vous épargner le risque de rencontres avec votre équipe après un long voyage. Que le Brésilien soit à 100% dans ces matchs est essentiel pour Madrid …