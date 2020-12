COVID-19 :

. – Neuf mois après le début de la pandémie du COVID-19, les États-Unis (et de nombreux autres pays) n’ont pas encore trouvé comment ramener tous leurs enfants en toute sécurité dans les salles de classe. Et maintenant, nous commençons à voir le coût des décisions individuelles et des politiques cumulatives qui ont rendu l’ouverture des écoles si difficile.

C’est exactement ce qu’on craignait

La pandémie touche plus les enfants de couleur que les enfants blancs. Les résultats des tests ont chuté de manière disproportionnée dans les écoles à taux de pauvreté élevé, selon un nouveau rapport de l’organisation à but non lucratif NWEA. Le groupe a analysé plus de 4,4 millions de scores aux tests pour les enfants de la troisième à la huitième année dans 46 États des États-Unis.

C’est probablement pire que les données le suggèrent. Les chercheurs du NWEA préviennent que les données peuvent ne pas capturer l’univers entier des étudiants. Ils ont constaté une proportion d’abandons plus élevée aux tests de 2019 par rapport à 2020 parmi les élèves des minorités, ceux dont les performances étaient les plus faibles l’année dernière et ceux des écoles avec plus d’élèves en difficulté.

“À l’automne 2020, une importante population d’étudiants les plus vulnérables n’a pas été évaluée et, par conséquent, leurs réalisations ne sont pas reflétées dans les données”, indique le rapport.

L’impact de la fermeture et de l’ouverture

La récente décision de la ville de New York de fermer des écoles au milieu du pic de covid-19 et d’en ouvrir à nouveau est révélatrice de l’impact auquel sont confrontés les étudiants américains et leurs parents. Et même lorsque vous voyez des publicités comme “Les écoles rouvrent”, il est important de se souvenir des petits caractères.

À New York, par exemple, ce sont certains enfants des classes inférieures, de la pré-maternelle à la cinquième année, qui entreront progressivement dans l’apprentissage en personne à partir du 7 décembre. Les collèges et lycées n’ouvriront pas avant janvier. Donc, bien que ce soit une bonne nouvelle que 330 000 enfants commencent la transition vers la salle de classe, la mauvaise nouvelle est que c’est moins d’un tiers des plus d’un million d’enfants dans les écoles publiques de New York.

Et même ce que cela a produit était un retour complet du seuil de positivité de 3% pour les infections à covid à New York.

Un déficit de données sur les écoles et l’impact de la covid-19

Les écoles, les districts et les États ne testent pas systématiquement les enfants, a déclaré à CNN Emily Oster, professeur d’économie à l’Université Brown, qui a lancé son propre site Web pour partager des données sur les infections à covid dans les écoles, la semaine dernière.

Les données qu’il a collectées, qui, selon lui, sont malheureusement incomplètes, ont fini par être citées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis comme preuve que le virus ne se propage pas à partir du de la même manière dans les écoles. En fait, comme de nombreux enfants sont asymptomatiques, on ne sait pas comment ou si le virus se propage dans les écoles.

Les écoles doivent décider elles-mêmes de ce qu’elles doivent faire. À l’instar de New York, le Kentucky et la Virginie occidentale ont temporairement fermé toutes les écoles, bien que les deux prévoient de rouvrir ce mois-ci.

Le modèle d’écoles d’El Paso, au Texas

El Paso, au Texas, est l’une des principales sources de covid aux États-Unis ces dernières semaines. Les écoles ne sont pas exactement ouvertes, mais elles ne sont pas complètement fermées. Le comté a un plan de réentrée à code couleur basé sur le pourcentage de personnes dans les hôpitaux du Texas pour COVID-19.

Le taux actuel d’hospitalisation pour le covid-19 dans la région d’El Paso est supérieur à 36%. La zone a été dans la «zone rouge» pendant 45 jours consécutifs, ce qui signifie que 20% ou plus des personnes hospitalisées à El Paso ont Covid-19. Le taux est sur une tendance à la baisse – il était de plus de 50% il y a quelques semaines, a déclaré Daniel Martinez, surintendant adjoint par intérim des relations publiques pour le district scolaire indépendant d’Ysleta.

Le district autorise certains cours en personne, bien qu’ils n’aient été utilisés que par moins de 2000 étudiants, selon Martinez. Et l’enseignement n’est pas exactement de style prépandémique en classe, mais plutôt comme des hubs Internet avec des substituts facilitant l’apprentissage en ligne.

Pourtant, c’est une éducation en dehors de la maison pour ceux qui en ont besoin ou qui en ont besoin. Fait intéressant, il y a des étudiants qui jouent encore au football dans les lycées, d’une certaine manière, bien que Martinez ait déclaré qu’il y avait une politique de test stricte.

Le modèle de l’école de Floride

En Floride, le gouverneur républicain Ron DeSantis a fait de garder les écoles ouvertes sa carte de visite. Ce lundi, il a annoncé qu’il continuerait avec cette pression jusqu’à l’année prochaine.

Le comté de Broward est l’un des plus grands districts scolaires de l’État, et les responsables y publient un graphique détaillé des cas de covid-19 autodéclarés par le personnel et les étudiants. Les cas ont été répartis également entre le personnel et les élèves depuis la réouverture des écoles en octobre. Plus de la moitié des cas sont survenus au cours des 30 derniers jours. Chaque épidémie de plus d’une douzaine de personnes s’est produite dans une école secondaire.

Plus de la moitié des élèves – 55% – du plus grand district scolaire de Floride ont choisi d’assister virtuellement plutôt que de fréquenter en personne, selon les données maintenues par le district scolaire de Miami-Dade, qui dessert près de 300000 étudiants.

Le district a adopté une approche agressive pour suivre les étudiants et les membres du personnel susceptibles d’avoir été infectés et en a identifié plus de 1 300 depuis octobre. Deux écoles ont été fermées pendant une période de 24 heures.

Dans les États où la plupart ou la plupart des écoles sont ouvertes, il y a eu une augmentation du covid-19 associé aux écoles.

Toutes les fermetures d’écoles ne sont pas dues au covid-19. Le district scolaire de Baltimore a été victime d’une attaque de rançon malveillante qui a interrompu l’apprentissage en ligne pendant trois jours.

Les enfants aussi tombent malades

Près de 154000 enfants ont reçu un diagnostic d’infections à coronavirus dans la semaine précédant Thanksgiving. C’est le nombre le plus élevé à ce jour, a déclaré mardi l’American Academy of Pediatrics.

Cela porte le nombre d’infections infantiles aux États-Unis à un total cumulé de plus de 1,3 million de cas.

«Comme documenté dans les rapports hebdomadaires précédents, il semble que les maladies graves dues au COVID-19 soient rares chez les enfants. Cependant, il est urgent de collecter davantage de données sur les effets à long terme de la pandémie sur les enfants, y compris les façons dont le virus peut nuire à la santé physique à long terme des enfants infectés, ainsi que ses effets émotionnels et santé mentale », a déclaré l’Académie dans un communiqué.

Le décompte n’est pas complet, car tous les États ne communiquent pas les données de la même manière. Ces chiffres proviennent de 49 États, de New York, du district de Columbia, de Porto Rico et de Guam.

Mais les médecins pensent toujours qu’il est temps de renvoyer les enfants à l’école

Le Dr Tanya Altman, porte-parole de l’American Academy of Pediatrics, a écrit pour CNN que la solution pour les écoles, pour l’instant, est de rendre le port de masques obligatoire et de se concentrer sur leur réouverture:

«Certains peuvent affirmer que la fermeture des bars, des centres commerciaux, des théâtres et d’autres entreprises au public décimerait notre économie et, en fin de compte, nuirait aux étudiants pendant que les parents luttent pour survivre. Mais dans ces contextes, les gens sont à l’intérieur et dans des contextes sociaux détendus, ils sont susceptibles d’enfreindre les règles.

«Nous sommes conscients qu’il y a beaucoup plus de transmission liée aux rassemblements intérieurs tels que les mariages, les bars, les restaurants, les centres commerciaux et autres rassemblements non liés à l’école. Ce n’est pas à l’école que le covid-19 se transmet. C’est les jours où les enfants ne sont pas à l’école qu’ils ont tendance à se rassembler sans masque.

«Les États-Unis doivent établir des recommandations universelles telles que l’utilisation obligatoire de masques, la distanciation physique et des tests pour détecter le covid-19. Limitez également les événements et les expositions, et réduisez le nombre de cas sans sacrifier l’éducation, la santé mentale de nos enfants et leur avenir. Peut-être que si tout le monde suivait les directives de l’école, nous pourrions aplatir la courbe.

La génération perdue

Miguel Cervantes del Toro est le directeur de l’école primaire Callaway à Baltimore. Il a écrit qu’il était “préoccupé par la perte d’une génération entière d’étudiants à cause de cette pandémie”.

Cervantes del Toro a donné quelques conseils au président élu Joe Biden: que le prochain secrétaire à l’Éducation devrait travailler pour collecter des fonds fédéraux pour aider les écoles: «Nous avons besoin que le prochain secrétaire à l’Éducation agisse de toute urgence pour veiller à ne pas perdre plus de terrain avec élèves. Nous avons besoin de ressources pour aider les écoles à rouvrir en toute sécurité et nous avons besoin de fonds pour le soutien en santé mentale afin de faire face au traumatisme causé par la pandémie.