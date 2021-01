COVID-19 :

D’être un concept certainement inconnu de beaucoup, à devenir un horizon de soins de santé. Cela pourrait être le résumé du chemin parcouru il y a pratiquement un an par le santé numérique, qui est devenue motivée par l’émergence du SRAS-CoV-2 et la nécessité de rechercher de nouveaux alliés pour assurer notre bien-être.

Donc, consultations virtuelles qui a imposé le confinement, ainsi que la gestion de applications pour tester les symptômes ou les appareils portables qui surveillent les paramètres liés à la santé, font désormais partie de la solution pour des millions de citoyens dans le monde. Un exemple est ce qui ressort de l’étude Cigna COVID-19 Global Impact, qui indique que 65% des Espagnols opteront pour la télémédecine pour consulter un médecin généraliste à l’avenir.

Mais la télémédecine n’est qu’un outil de plus. Drones pouvant être utilisé pour transporter des médicaments ou les robots les désinfectants sont d’autres exemples des progrès accomplis ces derniers mois. Applications mobiles liées à auto-diagnostics à partir de symptômes ou de gadgets qui permettent une surveillance continue des paramètres pour contrôler les pathologies existantes.

Une mention spéciale mérite le développement de algorithmes qui vous permettent d’analyser une grande quantité de données, d’établir des corrélations et de voir des modèles qui, autrement, passeraient inaperçus pris en charge par le Big Data ou Big Data. “Cela répond à cela ainsi nous pouvons avoir de vraies informations sur ce qui se passe et prendre des décisions basées sur des preuves, qui renforce le message de la nécessité d’une science ouverte, collaborative, transversale et transdisciplinaire », déclare Albert Barberà, directeur du Centre de santé en ligne de l’Université ouverte de Catalogne (UOC) et l’un des auteurs du livre ¿Politica confinada? Nouvelles technologies et prise de décision dans un contexte de pandémie (Aranzadi).

“Nous avons encore de nombreuses avancées à savoir. Le cadre conceptuel de la santé numérique a commencé sa croissance exponentielle avec la pandémie, mais il est encore loin d’atteindre son apogée. Un bon exemple en est l’intelligence artificielle (IA) », ajoute-t-il. Carme charogne, professeur à l’UOC Health Sciences Studies et chercheur au eHealth Center.

Cinq défis en santé numérique

Élargir le champ de la télémédecine. Bien que ces chiffres décrivent un scénario où la santé numérique semble presque un nouveau venu, nous ne partions pas de zéro. Il y a une base, mais il y a encore des domaines comme la prévention ou la santé mentale qui doivent être explorés avec les autres.

Passer du traitement de la maladie à la prévention. La prévention est précisément un aspect de la santé numérique que, de l’avis des experts, nous devons améliorer. Il s’agit de mettre la santé et non la maladie à l’honneur.

Promouvoir la formation des professionnels de la santé numérique. On s’attend à ce que les efforts soient également concentrés dans ce domaine, compte tenu de la dynamique que prend ce domaine. La recherche et la manière dont les professionnels de la santé sont formés et préparés sont deux défis fondamentaux.

Assurer un accès équitable. La santé numérique a contribué à redresser le système de santé et a contribué à se concentrer sur le citoyen et à le rendre coresponsable de sa santé. La difficulté maintenant est d’essayer de ne laisser personne en dehors.

Protégez la confidentialité des données des patients. Le partage des données de santé implique un défi éthique: c’est une étape nécessaire mais qui doit faire l’objet d’une attention particulière pour continuer à protéger la vie privée à laquelle le patient a droit.