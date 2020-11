COVID-19 :

Noël approche et l’incertitude sur ce que nous pouvons faire ou ce qui ne pousse pas. Les infections et les décès dus au coronavirus ne s’arrêtent pas, ce qui a contraint le gouvernement à prendre de nouvelles restrictions. Comme toujours en retard. Désormais, il faudra un PCR à l’origine pour les voyageurs qui souhaitent entrer en Espagne, une mesure que la présidente madrilène Isabel Díaz Ayuso réclame depuis des mois.

Santé prévoit de préparer la stratégie de vaccination contre le COVID-19 d’ici le 23 novembre

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a avancé que la stratégie de vaccination contre le COVID-19 pourrait être prête “d’ici le 23 novembre”, une fois les travaux menés par un groupe d’experts de toutes les communautés autonomes achevés, en plus de techniciens indépendants, et cela sera débattu par le Conseil Interterritorial du Système National de Santé (CISNS).

Lors d’une conférence de presse ce mercredi de La Moncloa après la réunion télématique du Conseil interterritorial du système national de santé (CISNS), le ministre a avancé, au vu des progrès réalisés, que l’Espagne serait prête “à la fin de cette année à lancer des programmes de vaccination “contre le coronavirus”.

Selon Illa, ces experts travaillent actuellement sur les groupes de population qui recevront les vaccins en premier, les aspects logistiques, les formations spécifiques qui devraient être dispensées aux professionnels de santé ou comment ces mesures seront communiquées à la population. “Dans un court laps de temps, nous aurons ce premier projet”, a-t-il indiqué.

Illa a précisé que ce groupe comprend, outre le ministère et huit communautés autonomes, deux membres du Comité de bioéthique, un sociologue de l’Université autonome de Madrid (UAM), un expert en méthodologie de recherche sur l’évaluation des programmes de vaccination, quatre spécialistes en modélisation mathématique de l’Institut de santé Carlos III (ISCIII), des représentants de sociétés scientifiques telles que l’Association espagnole de vacunologie (AEV) ou la Société espagnole de médecine familiale et communautaire (semFYC), le Centre national d’épidémiologie, le Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences (CCAES) dirigé par le Dr Fernando Simón ou l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS).

D’autre part, Illa a passé en revue avec les communautés autonomes les quatre contrats que la Commission européenne a déjà signés pour la fourniture des vaccins AstraZeneca, Sanofi, Janssen et Pfizer, ainsi que les négociations avec d’autres sociétés comme Moderna. Dans ce contexte, il a assuré qu’il travaillait avec les sociétés fournisseurs et avec le groupe de coordination “de manière la plus efficace possible”. Quant aux vaccins développés en Espagne, le ministre a avancé qu ‘«en janvier avec une bonne probabilité» un essai chez l’homme pourrait commencer, «au premier semestre c’est sûr».

Ayuso apprécie l’exigence de la PCR à la source et marque le prochain objectif de permettre la réalisation de tests dans les pharmacies

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a célébré ce mercredi que le gouvernement central va exiger la PCR à l’origine pour les visiteurs venant de pays à risque et s’est fixé comme objectif suivant de pouvoir faire des tests de diagnostic en pharmacie. et «autres points».

«Nous voulons nous féliciter pour cet événement important. Cela fait partie de la stratégie de lutte contre le virus. Nous pensons que bien qu’il soit en retard, c’est très positif », a déclaré Ayuso, qui a répété à plusieurs reprises que cette mesure était demandée à la Puerta del Sol depuis six mois.

De même, il a assuré que le virus “est entré à Madrid” par l’aéroport Adolfo Suárez et “de là vers le reste de la péninsule”, pour lequel il a souligné qu’un pays qui “ne prend pas soin de ses frontières ne transmet pas la sécurité” ni aux visiteurs. ni à ceux qui veulent y investir.

Ainsi, la mesure annoncée par l’exécutif national ce mercredi, qui sera publiée demain au Journal officiel et entrera en vigueur le 23 novembre, vient s’ajouter aux contrôles sanitaires déjà en cours sur l’ensemble des passagers internationaux. aux points d’entrée, y compris le contrôle de la température et le contrôle visuel.

De cette manière, la nouveauté est que dans le formulaire de contrôle sanitaire que tous les passagers doivent remplir avant d’entrer dans le pays, une question sera désormais collectée s’ils ont un PCR négatif effectué dans les 72 heures précédant l’arrivée. En Espagne. Le document doit être l’original, rédigé en espagnol ou en anglais et peut être soumis en format papier ou électronique.

Lorsque le formulaire n’a pas pu être rempli par voie électronique, via le code QR généré via le site Web www.spth.gob.es ou l’application Spain Travel Health-SpTH, il peut être soumis au format papier avant l’embarquement. Dans ce cas, il doit être accompagné du document original certifiant la réalisation du test de diagnostic.

Illa “confirme” une “stabilisation à la baisse” et estime que les mesures commencent à porter leurs fruits

Le Ministre de la santé, Salvador Illa, a indiqué que les données sur l’incidence du COVID-19 ces derniers jours “confirment une stabilisation à la baisse de la situation épidémiologique”, avec une incidence cumulée de 514 cas pour 100 000 habitants ces derniers jours. ce mercredi, contre 528 mercredi dernier.

Lors d’une conférence de presse ce mercredi de La Moncloa après la réunion télématique du Conseil interterritorial du système national de santé (CISNS), le ministre a toutefois souligné que la situation du COVID-19 en Espagne “continue d’être très préoccupante”.

“Nous continuons à avoir un nombre élevé d’hospitalisations et d’admissions aux soins intensifs, ainsi qu’un nombre important de personnes décédées”, a-t-il prévenu, notant que “nous devons continuer à rester vigilants pendant une longue période, avec des mesures strictes”.

Le ministre a fait valoir que l’avancée du coronavirus “se stabilise et s’améliore petit à petit, mais qu’elle doit encore s’améliorer”. “Cela va exiger l’engagement de tous”, a-t-il commenté, soulignant qu’il est encore nécessaire de respecter les mesures restrictives imposées pour aplatir la courbe de contagion.

À cet égard, il a avancé que les mesures imposées semblent commencer à avoir des résultats, après avoir été interrogé sur la possibilité d’imposer des confinements à domicile, tel qu’appliqué en mars. Selon Illa, «trois ou quatre» communautés autonomes ont exigé au CISNS que le scénario de confinement strict soit «prévu» si nécessaire.

Ainsi, la Santé a transféré le CCAA et le reste des participants à la réunion, comme celui qu’il est nécessaire d’évaluer les mesures pendant un “minimum de trois semaines” pour que l’effet des mesures soit vu, bien qu’il ait souligné que, dans un circonstancielle, ses conséquences sont déjà observées dans les données hebdomadaires.

En revanche, le ministre a informé les conseillers régionaux du respect de la stratégie de l’État sur les mesures et restrictions contre le COVID-19, le cadre d’action commun fixé au Conseil interterritorial il y a un mois. Selon le ministre, un “très haut niveau d’accord” a été atteint.

Ainsi, les trois quarts des communautés autonomes ont mis en œuvre les fermetures de périmètre de leurs frontières, les deux tiers au sein de leur propre communauté, toutes sauf les îles Canaries ont adopté la limitation de la mobilité nocturne, le droit de réunion ou les restrictions de capacité en différentes activités.

De la même manière, un tiers d’entre eux, environ, ont décrété la fermeture totale de l’hôtellerie, et près des deux tiers une certaine limitation dans ce domaine. «Ce sont des mesures très courantes et similaires car elles sont basées sur ce cadre commun. Il agit sur la base des mêmes indicateurs, prend des mesures proportionnées et laisse suffisamment de temps pour voir leur efficacité », a-t-il ajouté.

Almeida demande déjà aux Madrilènes de ne pas aller à Sol le soir du Nouvel An pour boire les raisins

Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a déjà demandé aux habitants de ne pas venir ce réveillon du Nouvel An à la Puerta del Sol pour dire au revoir à 2020 et prendre les 12 raisins et que “dans la mesure du possible”, c’est fait de maison.

Il a ajouté que cela dépendra de la situation à la fin de l’année, bien qu’il ait souligné cela, comme cela s’est produit avec la célébration du titre par le Real Madrid ou avec la Vuelta, où pratiquement aucun spectateur n’a assisté.

«Si nous voulons célébrer Noël, faisons tout ce qui est nécessaire maintenant. Parler à cette heure du 24, 25 … pour toute date attachante, c’est faire des hypothèses. Avant de regarder le 12ème », a-t-il déclaré dans une interview à Onda Madrid recueillie par Europa Press.

De la même manière, il a indiqué que c’est une “hypothèse risquée” de savoir ce qui va se passer sur le pont festif de l’Immaculée Conception. «Je suis très d’un match à l’autre. Continuons à travailler dès aujourd’hui et nous pouvons penser à l’avenir », a-t-il ajouté.

Il a confirmé que les Rois Mages seront dans la capitale dans la nuit du 5 janvier et travaille déjà sur le format «le plus approprié» pour leur arrivée à Madrid.