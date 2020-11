COVID-19 :

Il n’y a aucun patient qui a conduit à l’épidémie de SRAS-CoV-2 en Espagne. Il n’y a pas d’événement unique qui a déclenché l’incendie. Mais seule une poignée de secondes a été la clé de la propagation, surtout, de l’une des variétés du virus qui est entrée dans le pays sans variations par rapport à celui qui circulait en Chine début 2020.

Les chercheurs du consortium SeqCovid-Espagne, coordonné par le CSIC, ont publié leur propre rapport qui montre la carte de la diversité génomique du SRAS-CoV-2, cause du COVID-19, au cours des trois premiers mois de l’épidémie (février à avril), c’est-à-dire la première vague.

La diversité du SRAS-CoV-2 d’Espagne est unique en Europe et proche de celles de l’Asie début 2020

Les résultats révèlent que la diversité génomique du coronavirus en L’Espagne est unique en Europe et plus proche des génotypes du virus circulant en Asie entre fin 2019 et début 2020. Ce fait est cohérent avec l’introduction précoce du virus dans le pays, notamment à partir de la seconde quinzaine de février, avec une expansion très rapide sur tout le territoire national. Deux versions du virus, aujourd’hui éteintes, prédominaient dans un premier temps.

Aucun patient zéro

Le travail, qui n’est pas une étude évaluée par des pairs, identifie 519 entrées dans le pays sur 2 170 séquences analysées. Par conséquent, il n’y a pas de patient zéro. Toutes ces entrées n’ont pas été un succès épidémiologique. Seuls quelques-uns ont réussi à générer un nombre important de cas. Cependant, les rares qui ont réussi ont eu un poids important dans l’épidémie.

«Parmi les séquences analysées, un génotype a été identifié qui a généré 30% de tous les cas séquencés, représentant un 60% la première semaine de mars », iLe chercheur CSIC qui codirige les travaux, Iñaki Comas, de l’Institut de biomédecine de Valence (IBV-CSIC), indique le nom.

«Une reconstruction détaillée de ce génotype montre qu’il a été introduit plusieurs fois et simultanément depuis l’Italie, du moins à Madrid et à Valence, avant que le pays transalpin ne tire la sonnette d’alarme », explique le chercheur.

«Le succès de ces introductions a contribué événements de superdispersion – ajoute-t-il -, comme un enterrement à Vitoria, qui a aidé ce génotype spécifique à se maintenir et à se développer rapidement. La forte mobilité entre les provinces espagnoles a fait le reste pour que le génotype devienne le plus réussi de la première vague en Espagne ».

Comme l’expliquait le généticien de l’Université de Valence et co-auteur de cette étude Fernando González-Candelas dans cette vidéo de mars, “le séquençage génétique nous permet de voir l’évolution de la pandémie du point de vue du virus”:

Ce n’était pas seulement Atalanta-Valencia, mais cela a aidé

Contrairement à d’autres maladies infectieuses, “des événements de superdispersion ont tendance à se produire ici et pourraient être à l’origine du succès initial du virus”, a déclaré l’auteur Iñaki Comas à Newtral.es en juillet.

En avril, une étude préliminaire menée par des chercheurs de l’Institut de Santé Carlos III et de l’Hôpital Clínic de Barcelone annonçait déjà que le SRAS-CoV-2 avait une multitude d’entrées en Espagne, comme on le voit dans les 28 premiers génomes de virus analysés chez des patients hospitalisés. de Madrid, Castille et León, Castille-La Manche, l’Andalousie, la Galice et le Pays Basque, en plus des premiers de Valence.

Et déjà à l’époque, en termes de transmission, l’étude a révélé que ce peut être par des personnes venues de l’étranger, mais aussi par des personnes qui étaient en contact avec d’autres personnes qui avaient été à l’extérieur du pays, et il cite en exemple le parti de football à mi-février entre Atalanta et Valence, joué à Milan.

La première vague a été dominée par jusqu’à neuf génotypes réussis. Les premiers, selon le rapport, «se caractérisent par une série de événements consécutifs que nous avons pu reconstruire relativement bien:

Deuxième quinzaine de février. Billets multiples pour Valence (match de football Atalanta-Valence) et Madrid (foires d’art et visite des cas valenciens). Probablement plus de sites, mais nous n’avons pas accès à des informations épidémiologiques détaillées.

Fin février. Les événements de superdispersion tels que l’épidémie par un funérailles à Vitoria. Il atteint la population générale du Pays basque et de La Rioja, y compris une maison de retraite médicalisée. Cela augmente la fréquence du génotype et empêche son extinction.

Début mars. Mobilité vers toute l’Espagne, y compris les îles en moins de dix jours à partir d’entrées connues. Dans la première semaine de mars, le génotype représente 60% des cas de tous ceux séquencés.

Pour Comas, il convient de se demander: qui est le superdisperseur, l’événement ou l’individu? Identifier un individu comme un supercontagateur peut nous conduire, avec des préjugés, à supposer qu’il agisse délibérément ou qu’il mène une vie avec des pratiques risquées.

En effet, que la même personne à l’extérieur est probablement beaucoup moins contagieuse ou rien du tout », dit Comas. Mais il y a aussi quelque chose lié à la charge virale de la personne lorsque tous les autres facteurs sont présents.

Environ 4 personnes sur 10 sont asymptomatiques lorsqu’elles infectent. «Nous savons qu’un 20% des boîtiers produisent 80% des transmissions mais nous ne savons pas si ces 20% sont en corrélation avec la charge virale », explique Comas à Newtral.es.

En fait, disent les auteurs Michael Riediker (Centre suisse pour la santé environnementale) et Dai-Hua Tsai (Université de Zurich), “Seulement quelques personnes avec des charges virales très élevées présentent un risque d’infection dans un environnement fermé avec peu de ventilation.

Les quatre ingrédients de la “ super contagion ”

Un événement de superdispersion du virus peut être lié à une personne ayant une charge virale élevée. Nous manquons encore de données pour le confirmer. Mais, selon Iñaki Comas, ce que nous savons, c’est qu’il y a quatre conditions qui transforment une situation en bombe amplificatrice pour générer une super contagion:

Espace clos avec peu de ventilation

Grand nombre de contacts

Continué longtemps, surtout si la distance de sécurité ne peut pas être maintenue

Activité respiratoire lourde

La combinaison d’une ou plusieurs de ces conditions «peut conduire à l’infection d’un grand nombre de personnes lors d’un même événement. C’est pourquoi les masques et la mise à distance physique sont indispensables comme mesures préventives », explique l’expert.

Dans les bonnes circonstances, «les personnes avec des charges inférieures peuvent également infecter».

Le verrouillage a mis fin aux versions de mars

Les analyses démontrent également la grande efficacité du confinement en mars et avril, qui a pratiquement éliminé ces génotypes réussis, puisqu’ils n’ont pas été détectés à nouveau dans la deuxième vague. “En fait, dans cette deuxième vague, ils voient de nouveaux génotypes apparaissent avec des modèles similaires à ceux mentionnés dans cet ouvrage », déclare Comas.

Le chercheur avertit: «L’un des messages les plus importants extraits du rapport est la nécessité de prendre des mesures de restriction à temps pour contenir ces génotypes avant qu’ils ne se développent et aient un poids aussi important dans l’épidémie. Comme dans d’autres parties du monde, le succès de ces génotypes est contribué par une combinaison de multiples introductions associées à des événements de super dispersion et haute mobilité ».

De plus, le rapport suggère la nécessité de mettre en place des systèmes de surveillance précoce qui identifient la propagation de certains génotypes au niveau local et entre les provinces. Bien que la version dominante du virus actuel soit différente de la version de printemps, se comporte épidémiologiquement de la même manière.