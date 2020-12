COVID-19 :

Amis des autres. Le 1er décembre Sergio Scariolo a fait l’objet d’un vol à Barajas T4. Alors que l’entraîneur national de basket-ball, avec des problèmes de visa, passait de comptoir en comptoir, et de bureau en bureau, à la recherche de solutions pour obtenir la carte d’embarquement aux États-Unis, une “connaissance de l’environnement” (comme ils l’ont avoué plus tard à l’Italien) Il a profité du fait qu’il a laissé son sac à dos sur les plus grandes valises pour commettre le vol. Le sac contenait du matériel précieux, en particulier des montres, des cartes de crédit et l’Ipad sur lequel l’entraîneur de Brescia recueille toutes les informations sur les joueurs de l’équipe nationale et des Raptors. Bien qu’il ait été reconnu par les caméras de sécurité après le dépôt de la plainte, le voleur n’a pas encore été arrêté. Quelques semaines plus tard Scariolo continue de récupérer les informations accumulées grâce à ses assistants de l’équipe technique FEB. Les cartes ont été annulées. Les horloges ne reviendront pas.

Obstacles. Le vol a été le début de l’enfer bureaucratique qui Scariolo a souffert ces dix jours après avoir mené l’Espagne dans la fenêtre-bulle de Valence. L’Italien, qui devait voyager à Fort Lauderdale (Floride) a dû attendre un jour pour voler Tampa, où le Rapaces Ils commenceront la saison en raison des problèmes dérivés du COVID-19. Son visa de travail n’a pas été traité, il a donc dû attendre 24 heures pour voler avec le fameux ESTA et une exemption du gouvernement américain pour entrer dans le pays. Les exigences pour les citoyens européens sont très exhaustives car c’est l’un des domaines dans lesquels la pandémie continue de sévir le plus.

Juancho. Scariolo avait convenu Jouer aux cartes avec Juancho Hernangómez, qu’il avait son visa de travail pour se rendre à la nouvelle saison avec le Minnesota Timberwolves, où correspondra Ricky Rubio.

Déménagement. Scariolo c’est dans Charlotte, où le Rapaces Ils ont commencé leurs matchs de pré-saison ce matin dernier. Retour à Tampa finira d’organiser le déménagement qui mettra au carré un 2020 fou pour l’Italien, qui a débuté à Toronto, est resté confiné, a traversé la bulle Disney et se termine en Floride parce que les Raptors ne peuvent pas jouer Canada, au moins jusqu’à nouvel ordre. En ce moment, il fait voler les chiens vers États Unis. Quelque chose est quelque chose, parce que le sac à dos avec les montres et l’iPad a été laissé par quelqu’un Madrid.