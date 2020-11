COVID-19 :

Covid-19 attaque les services secrets américains 0:47

Washington . – Le Dr Scott Atlas, membre du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a critiqué les nouvelles restrictions de covid-19 du Michigan dans un tweet peu de temps après leur annonce dimanche soir, exhortant les gens à “ se dresser »contre les nouvelles mesures de santé publique.

“La seule façon dont cela s’arrête est si les gens se lèvent”, a déclaré Atlas. “Vous obtenez ce que vous acceptez.”

Son message, qui va à l’encontre du consensus des responsables de la santé publique, est susceptible d’alimenter une nouvelle tension entre la Maison Blanche et le gouverneur démocrate du Michigan Gretchen Whitmer, qui était la cible d’un prétendu plan de détournement du terrorisme national. , ont déclaré des responsables fédéraux et étatiques le mois dernier.

Le gouverneur du Michigan répond à Atlas

En réponse au tweet d’Atlas dimanche soir, Whitmer a déclaré au Wolf Blitzer de CNN: «Nous savons que la Maison Blanche aime nous signaler ici dans le Michigan, moi en particulier. Je ne vais pas être intimidé de ne pas suivre des scientifiques et des professionnels de la santé renommés.

Au lieu de cela, Whitmer a dit, elle consulte “des gens qui ont vraiment étudié et sont très respectés dans le monde entier sur ces questions, pas le … pas l’individu qui exécute les ordres du président sur cette question.”

Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, a fait écho à ce message dans quelques tweets dimanche soir, qualifiant le post Atlas de “décevant, irresponsable, et la raison pour laquelle les États-Unis sont dans de telles circonstances. désespéré au sujet de covid-19 “.

«J’attends avec impatience une nouvelle administration fédérale qui collabore avec notre gouvernement de l’État pour protéger les résidents du Michigan», a déclaré Nessel, qui est démocrate.

“Un patriote”, a-t-il poursuivi, “est quelqu’un qui protège l’Amérique de ses ennemis, nationaux et étrangers.”

“Covid-19 est l’ennemi, pas l’un pour l’autre. Arrêtez de dresser les Américains les uns contre les autres et commencez à soutenir des politiques qui ont fait leurs preuves dans la lutte contre le virus.

Pause de trois semaines

Whitmer a annoncé lors d’une conférence de presse dimanche matin que le Michigan entamerait une “pause de trois semaines visant les rassemblements sociaux en salle et d’autres activités de groupe” pour atténuer la propagation de Covid-19.

“Si chacun fait sa part, nous verrons un énorme avantage”, a-t-il déclaré à Blitzer à propos des nouvelles mesures. “Mais nous l’évaluerons à chaque étape du processus.”

Tout au long de la pandémie, Whitmer a fait l’objet de critiques de la part de groupes d’extrême droite. Le complot présumé visant à la kidnapper comprenait des plans visant à renverser plusieurs gouvernements d’État que les suspects «croient violer la Constitution américaine», selon une plainte pénale fédérale.

Malgré tout, elle rejoint une liste de responsables qui resserrent leurs restrictions alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter.

Cas à la hausse

Les États-Unis ont dépassé les 11 millions de cas de coronavirus dimanche, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Le dernier jalon survient six jours seulement après que les États-Unis aient enregistré 10 millions de cas.

C’était le plus rapide que les États-Unis ont ajouté un million de nouveaux cas depuis le début de la pandémie.

Contrairement aux experts médicaux du gouvernement qui ont conseillé Trump dans les premiers mois de la pandémie, Atlas a adopté une position publique sur le virus beaucoup plus proche de celle du président, appelant même l’idée que les écoles ne sont pas de «l’hystérie». Ils pourraient rouvrir cet automne et faire pression pour la reprise des sports universitaires.

“Il travaille avec nous et il travaillera avec nous sur le coronavirus”, a déclaré Trump en août. Et il a beaucoup de bonnes idées. Et il croit que ce que nous avons fait est vraiment bien, et maintenant nous allons l’amener à un nouveau niveau.

Laura Ly de CNN a contribué à ce rapport.