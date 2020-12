COVID-19 :

. – Nous apprenons aux enfants à ne pas le faire. C’est insalubre. C’est juste dégoûtant à regarder.

Cependant, avouons-le. La plupart d’entre nous se piquent le nez, 91% selon la seule étude (petite et ancienne) qui semble avoir été faite sur le sujet, ce qui révèle peut-être à quel point même les scientifiques veulent peu de réflexion sur le sujet. Cependant, si vous regardez autour du monde, il n’est pas vraiment rare de voir quelqu’un avec un doigt sur le nez, discrètement ou pas tellement, comme la reine Elizabeth.

Blagues à part, se cueillir le nez est sérieux.

Non seulement les gens propagent leurs propres bactéries et virus dans tout ce qu’ils touchent après s’être piqué le nez, mais ils “transfèrent également les germes du bout des doigts au nez, ce qui est exactement le contraire de ce que vous voulez”, a déclaré le spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Paul Pottinger, professeur à la faculté de médecine de l’Université de Washington à Seattle.

Cela signifie que vous pouvez transmettre le coronavirus à d’autres personnes en vous pinçant le nez et que vous êtes également plus susceptible de contracter le virus, ainsi que d’autres comme la grippe ou le rhinovirus (le rhume), directement dans votre corps.

Comment le coronavirus pénètre dans votre corps

Le nez est l’un des trois principaux moyens par lesquels les virus peuvent pénétrer dans l’organisme. Les deux autres sont la bouche et les yeux. Le nez dispose d’un certain nombre de systèmes de défense pour éloigner les agents pathogènes, y compris les poils à l’avant des narines pour bloquer les particules plus grosses et la membrane muqueuse.

Cette muqueuse humide du nez a des glandes microscopiquement petites qui peuvent sécréter du mucus dans les voies respiratoires en réponse à des envahisseurs étrangers. Cela inclut de grandes choses comme le pollen, la saleté et la poussière, ainsi que des choses microscopiques, qui incluraient des bactéries et des virus », a déclaré Pottinger.

Un peu de muscle est une bonne et saine chose à faire, tenant la plupart des envahisseurs à distance. Mais quand il sèche, avec tout ce qu’il a attrapé, il se transforme en ce que la plupart d’entre nous appellent de la morve (les scientifiques les appellent des croûtes). Lorsque vous en sentez un sur votre nez, il est facile de vouloir le retirer sans réfléchir.

Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est à quel point la peau peut être délicate à l’intérieur du nez. Cueillir votre nez peut créer de minuscules coupures dans les délicates garnitures épithéliales de la cavité nasale, a déclaré le virologue moléculaire Cedric Buckley, ancien professeur agrégé de biologie à la Jackson State University dans le Mississippi, qui développe maintenant le programme STEM.

«Une fois que cette barrière est brisée, vous entrez directement dans un lit capillaire, qui devient le conduit d’infection par des particules virales», a expliqué Buckley, qui fait également partie du groupe de travail sur les coronavirus de la ville de Jackson. Cela augmente les chances que les germes sur vos mains soient transmis directement dans la circulation sanguine.

Rompre l’habitude de se cueillir le nez

Se cueillir le nez est quelque chose à éviter, plus que jamais lors d’une pandémie. Mais les habitudes peuvent être difficiles à briser, surtout celles qui se font sans réfléchir.

Les professionnels de la santé mentale considèrent que la cueillette du nez, ainsi que le rongement des ongles, la cueillette de la peau, la morsure des lèvres et l’arrachage des cheveux sont des «comportements répétitifs centrés sur le corps». Ce sont «des actions qui visent le corps lui-même et qui se concentrent souvent sur le toilettage ou le retrait de parties du corps», selon le Dr Elias Aboujaoude, professeur clinique de psychiatrie à l’Université de Stanford en Californie et directeur de la Disorder Clinic. Obsessionnel Compulsif là-bas.

Ces habitudes comportementales peuvent être un trouble clinique si elles entraînent des dommages importants ou une altération de la vie personnelle ou professionnelle d’une personne, a déclaré Aboujaoude par courrier électronique. Pour beaucoup d’entre nous, cependant, ce ne sont que de mauvaises habitudes, pas des troubles.

Les masques, un allié pour éviter de se cueillir le nez

La thérapie d’inversion d’habitude, une forme de thérapie cognitivo-comportementale, est un outil utilisé par les psychiatres pour aider les personnes ayant des comportements répétitifs centrés sur le corps. Ce traitement “accroît la prise de conscience du comportement et de ses conséquences, et forme l’individu à remplacer la cueillette du nez par une” réponse compétitive “”, a déclaré Aboutjaoude. Cela signifie faire quelque chose avec vos mains qui est moins nocif et plus socialement accepté, comme faire un poing ou serrer une balle anti-stress.

C’est là que l’utilisation de masques peut être particulièrement utile. En plus de l’efficacité des masques pour réduire la transmission des particules en suspension dans l’air pouvant contenir le coronavirus, ils peuvent également aider à réduire les temps de cueillette du nez en bloquant physiquement l’action habituelle ou inconsciente de porter le doigt sur le nez.

“Si vous avez hâte d’arrêter de vous cueillir le nez, mon garçon, quelle belle opportunité de saisir ce moment de l’histoire humaine où tout le monde est censé se couvrir le visage”, a déclaré Pottinger.

Bonnes pratiques pour la santé nasale

Si vous trouvez que se cueillir le nez n’est pas une habitude mais une réaction à votre inconfort continu ou à votre nez bouché, faites vérifier votre nez par votre médecin ou dans une clinique locale. Votre problème pourrait avoir moins à voir avec ces croûtes nasales et plus à voir avec d’autres causes qui doivent être traitées.

“Vous pourriez avoir un septum dévié, vous pourriez avoir une inflammation nasale, vous pourriez être sujet à des allergies saisonnières ou chroniques, dans lesquelles vos membranes nasales sont constamment enflées”, a déclaré Buckley.

La meilleure façon de se débarrasser de la morve est de se moucher avec un mouchoir en papier, puis de se laver les mains, plutôt que d’enlever les croûtes.

Le rhinocorn (connu sous le nom de pots neti) ou les sprays salins sont une autre option. N’oubliez pas que le mucus n’est qu’un morceau de musc sec. Si vous réhydratez le mucus, vous devriez être en mesure de le souffler ou de le faire sortir tout seul », a déclaré Pottinger.

Cependant, il a dit que chacun devrait avoir son propre pot. Il ne doit pas être partagé même avec des partenaires intimes. Il doit être maintenu propre et la pointe doit être nettoyée régulièrement afin que les germes ne soient pas transmis dans le nez d’une utilisation à l’autre. Et si vous utilisez un pot neti, a déclaré Pottinger, assurez-vous d’utiliser de l’eau stérile. Les humidificateurs pour garder l’air intérieur hydraté peuvent également aider à réduire la formation de croûtes.

Prévenir le covid et la perte d’odeur

C’est ainsi que covid-19 modifie le sens de l’odorat 2:20

Prendre soin de votre santé nasale, ce qui implique définitivement de ne pas vous cueillir le nez, réduira le risque de contracter et de transmettre un coronavirus.

Pottinger, qui a travaillé avec des patients qui ont contracté le virus, a déclaré qu’un effet secondaire parfois durable de l’infection virale est l’anosmie ou la perte de l’odorat. Cela affecte également la capacité de goûter.

Les patients qui souffrent de cette condition «sont très, très déprimés, découragés et découragés parce qu’ils ne peuvent plus goûter leur nourriture. J’espère maintenant que certaines de ces personnes retrouvent leur odorat, d’autres le font. Pour certains, c’est une longue reprise », précise-t-il par mail. “Si vous aimez manger et que vous souhaitez goûter les bonnes choses, assurez-vous de ne pas contracter le COVID-19”, a-t-il ajouté.

