COVID-19 :

(CNN espagnol) – Le gouvernement chilien a confirmé ce lundi que le président Sebastián Piñera se dénoncerait auprès des autorités sanitaires, après avoir été photographié sans masque pendant le week-end lors d’une promenade le long de la plage de Cachagua, dans la région de Valparaíso.

Par une déclaration, la présidence a rapporté que le samedi 5 décembre, vers 18 heures, le président chilien a été reconnu par les personnes présentes.

«Diverses photographies ont été demandées, auxquelles il a accédé sans se rendre compte de la nécessité d’utiliser le masque. Étant donné qu’il n’y avait aucun fonctionnaire du Seremi (Secrétariat ministériel régional) chargé de la santé dans ce lieu, le Président Sebastián Piñera a décidé de se présenter au Seremi, afin d’exécuter la procédure administrative correspondante de contrôle sanitaire », Indien.

Ce lundi, le porte-parole du gouvernement, Jaime Bellolio, a déclaré dans une interview à Radio Cooperativa que “le président lui-même l’a reconnu”.

«Il a lui-même dit qu’il était allé se promener et que l’immense partie de cette promenade sur la plage avait été complètement seule et quand il avait déjà terminé, quelques personnes se sont approchées de lui et il admet que c’était une erreur, qu’il aurait dû mettre un masque et Pour la même raison, ayant reconnu cela, il suppose également cette éventuelle faute administrative que le Health Seremi doit examiner et procédera à cette auto-évaluation », a-t-il déclaré.

“Sans préjuger de cela, je pense qu’il est également important de souligner à nouveau les mesures d’autogestion que nous avons promues en tant que gouvernement parce que ce même jour, là-bas sur la plage, la plupart des gens étaient sans masque”, a ajouté Bellolio.

Le responsable a rappelé que “si les gens sont sur la plage et sont à plus de deux mètres, ils peuvent en effet être sans masque, mais s’ils sont à moins de deux mètres, ils doivent porter un masque à moins qu’ils ne soient dans l’eau”.

À travers un message sur son compte Instagram, Piñera a regretté ce qu’il a décrit comme “une erreur” et s’est excusé.

«La marche était assez solitaire jusqu’à ce que certaines personnes me reconnaissent et me demandent de prendre une photo. Sans aucun doute, j’aurais dû mettre le masque, mais en raison de la rapidité avec laquelle les événements se sont produits, je ne l’ai pas fait et c’était une erreur que je regrette et que je m’excuse », a-t-il écrit et partagé une photo où il est vu portant un masque sur la plage.

Selon ce qui est stipulé par les autorités sanitaires chiliennes, les personnes qui sont prises sans masque dans les espaces publics peuvent être exposées à des amendes pouvant atteindre 66 000 dollars environ.

