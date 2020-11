COVID-19 :

Diego Costa C’était le premier. Ansu Fati a été le dernier. Depuis son arrivée en équipe nationale, le plus grand Le problème de Luis Enrique ils ont été les lésions, peste à laquelle le coronavirus. L’Espagne se qualifiera pour le Final Four de la Ligue des Nations sans cinq joueurs que, s’ils récupèrent, ils seront fixés non seulement parmi les 23 qui iront à l’Eurocup, mais parmi les 11 qui seront habituels dans l’équipe de départ: Carvajal, Thiago Alcántara, Ansu Fati, Jesús Navas Oui Rodrigo Moreno.

Luis Enrique Il a été vu obligé de faire des changements dans pratiquement toutes vos listes. Dans les deux derniers, il a choisi d’inclure 25 joueurs, deux de plus que d’habitude, pour éviter les pertes dues à des blessures ou à une maladie. Nous en avons vu beaucoup cas, Comme ceux de Adamá Traoré, Fabián, Gérard Moreno ou Diego Llorente, entre autres.

Seulement 24 heures après la publication du dernier appel, il a dû remplacer deux très titulaires: Ansu Fati et Jesús Navas. A leur place sont venus Asensio et Bellerín, qu’il y a presque cinq ans, il a joué son dernier match avec l’Espagne.

Précisément la présence de Bellerín est un symptôme évident qui, au-delà de Carvajal et Jesús Navas, Luis Enrique difficile à trouver une côté droit Niveau de sélection. Un problème qui dans la bande opposée, la gauche, n’existe pas. De plus, il n’y a rien en Espagne en abondance. En plus de Gayà et Reguilón, qui sont ceux qui apparaissent dans cet appel, il y a Jordi Alba, Angeliño, Grimaldo ou Marcos Alonso, entre autres.

Dans son Premier appel comme coach, Luis Enrique il a appelé Diego Costa. Mais l’espagnol-brésilien n’a pas pu y assister en raison d’une blessure. L’entraîneur asturien remplacé par Iago Aspas, à quel point c’était incroyable partant contre l’Angleterre à Wembley à peine 48 heures plus tard. Il n’est pas habituel pour les entraîneurs de rectifier, même si leur décision n’est pas celle que la majorité aurait prise. Ce n’est pas le cas de Luis Enrique, qui a déjà montré qu’il est capable de Donnez votre bras pour applaudir.

Au cas où il y aurait des doutes, il n’y a pas si longtemps, il a répété quelque chose de similaire avec Gérard Moreno. L’entraîneur asturien exclu l’attaquant Villarreal de sa première liste de la saison malgré le fait qu’il ne comportait qu’un “ pur attaquant ”, Rodrigo. le positif d’Oyarzabal a conduit Luis Enrique à récupérer Moreno, le premier buteur national sélectionnable et le troisième meilleur buteur de la dernière Ligue. Gérard s’est emparé et il est déjà l’un des incontestés de l’Asturien. Votre histoire peut vous aider Portu ne perd pas sa motivation, ni l’espoir de son grand-père.

L’absence de l’attaquant Murcian de la Royal Society a été le plus critiqué de la dernière liste d’Espagne. Mais comme cela a été exposé, le blessures et maladies, ainsi que d’autres impondérables, peuvent provoquer un renversement de la liste finale de l’Eurocup, et c’est dans cette liste finale de 23 joueurs que tout le monde veut être. Aussi portugais Christián, «Portu». D’autres sont dans une situation similaire, mais plus avantageuse. le cas le plus frappant c’est celui de Saul, qu’il était l’un des matches de Luis Enrique dans sa première étape mais que ça fait longtemps qui se tombé des appels. Votre espoir peut être Koke, qui est revenu alors que peu de gens s’y attendaient.

Alors si quelque chose est clair avec Luis Enrique, c’est qu’au-delà des états de forme, le sélecteur aussi se laisse emporter par son instinct sur les charts. Sergi Roberto en est la preuve. Il y a du temps à venir. Pour presque tout le monde.

Tout le monde dans la lutte contre la SLA

Luis Rubiales présidé la Ciudad del Fútbol présentation du livre contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA) «Pensando en Fútbol». L’ouvrage, rédigé par le neurologue Manu Murie, de l’Université de Navarre, apprendra à comprendre cette maladie et sa collection ira l’explorer par la Fondation Luzón. À l’acte dans lequel il était de formulaire télématique Juan Carlos Unzué, souffrant de SLA, a également assisté Luis Enrique, Rodri et Oyarzabal. Murie a mis les deux joueurs comme exemples de valeurs et a également souligné le travail d’Unzué, “Il a été le déclencheur pour que le livre appartienne à l’équipe ELA”, a-t-il souligné. “Le combat pour trouver un remède est vital. Peu de gens ont été diagnostiqués et parmi eux, il n’est pas rare qu’un footballeur apparaisse. Je suis un activiste. Carlos Matallanas m’a battu pour la cause il y a des années“a déclaré Luis Rubiales.