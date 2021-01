COVID-19 :

La quarantaine des 72 joueurs de tennis confinés à Melbourne après avoir détecté un COVID-19 positif sur les trois vols dans lesquels ils ont voyagé ne sera pas adoucie. Et moins après confirment les autorités de l’État de Victoria que deux joueurs de tennis ont été testés positifs en PCR qui se produisent périodiquement, selon The Age révélé.

«Nous cherchons à savoir s’il s’agit de cas de dissémination virale, de personnes qui ont été infectées, ont surmonté la maladie et maintenant leur charge virale est faible et peut-être elles ne sont pas contagieuses. Mais les quarantaines ne seront pas assouplies », a prévenu Brett Sutto, le responsable de la santé de l’Etat.

Ce serait des cas similaires à celui de l’américain Tennys Sandgren, qui a été autorisé à voler malgré une issue défavorable 72 heures avant le voyage, car il a été démontré qu’il avait passé la maladie en novembre.

Parmi les joueurs de tennis qui ne peuvent pas quitter les chambres, il y a l’espagnol Carlos Alcaraz (qui s’entraîne avec le matelas comme rival), Mario Vilella et Paula Badosa. Alors que certains joueurs de tennis parlent de “prison”, d’autres aiment Victoria Azarenka, double champion à Melbourne (2012 et 2013), a demandé de la patience dans une lettre publique. “C’est une pandémie mondiale et personne ne dispose d’un manuel clair sur la façon d’agir. Vous devez accepter ces choses”, avertit-il. L’organisation quant à elle, après les sept cas positifs détectés dans les trois vols (seuls deux correspondraient à des joueurs de tennis) propose des cours de yoga confinés, du spinning (pour ceux qui ont un vélo dans leur chambre) ou des challenges («il suffit d’une raquette et d’un ballon», encourage l’organisation) avec des prix.

La préparation de l’Open d’Australie (à partir du 8 février) et des tournois précédents est inquiétante. “Je devrai disputer des matchs de l’ATP Cup deux jours après la fin de la quarantaine et je crains d’être blessé”, prévient Kei Nishikori. De son côté, l’Open, à travers son directeur Craig Tiley, Il a déjà exclu de passer de cinq à trois sets pour alléger la charge.

Une situation, celle de Melbourne, qui contraste avec celle d’Adélaïde, où les meilleurs de l’ATP et du WTA sont: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Simona Halep, Naomi Osaka, Serena et Venus Williams (les deux derniers pour des raisons médicales). Ils bénéficient d’un meilleur hôtel, ils ont pu sortir s’entraîner les cinq heures par jour prévues et plus de membres de leurs équipes et de leurs familles les accompagnent. La différence de traitement s’explique par le fait que le 29, ils y joueront une exposition. Mais le sentiment de «traitement favorable» parmi ses collègues de Melbourne est manifeste.