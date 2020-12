COVID-19 :

ROME – Un garçon de 4 ans de Milan avait déjà le coronavirus le 21 novembre 2019, mais on pensait qu’il s’agissait de la rougeole, selon une étude de l’Université d’État de la capitale lombarde, publiée dans la revue Emerging Infectious Diseasese.

Les médias italiens ont fait écho jeudi à ce qui serait alors “le patient 1” en Italie et que cela prouverait que la maladie circulait bien avant la fin du mois de février lorsque les premiers cas ont commencé à être signalés.

Selon l’étude, le 30 novembre, l’enfant a été transféré aux urgences avec des symptômes respiratoires et des vomissements et le 1er décembre, des taches très similaires à celles de la rougeole sont apparues sur la peau.

Ainsi, le 5 décembre, 14 jours après l’apparition des symptômes, un test de dépistage de la rougeole a été effectué et il a été conservé à l’hôpital selon le protocole du réseau de surveillance de la rougeole et de la rubéole.

Le résultat du test était négatif et il a ensuite été testé pour SarsCoV2 et il était positif car cette maladie peut conduire à un syndrome de type Kawasaki et également provoquer des manifestations cutanées communes à d’autres infections virales, comme la rougeole.

Pour les chercheurs, cela prouve que le virus circulait depuis un certain temps, comme en témoigne l’impact brusque et soudain avec lequel la pandémie s’est produite en février et par les enquêtes ultérieures, y compris la détection du virus dans les eaux usées de Milan à mi décembre 2019.

Les autorités sanitaires ont indiqué que ces mesures pourraient contrecarrer la propagation du coronavirus.

De plus, ajoutent-ils, cette propagation prolongée et non reconnue du Sars-CoV-2 dans le nord de l’Italie pourrait expliquer, au moins en partie, l’impact dévastateur de la première vague dans le nord de l’Italie.