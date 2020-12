COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie, les masques sont devenus incontournables au quotidien. Les masques sont parmi les plus utilisés réutilisable hygiénique, aussi bien que interventions chirurgicales ou FPP2.

Cependant, vous devez faire attention à divers signes indiquant qu’un masque ne filtre pas en toute sécurité gouttelettes respiratoires qui propagent la maladie.

Un rapport de l’édition américaine du Huffington Post et traduit dans la version espagnole a montré les panneaux indiquant que cet équipement de protection doit être changé l’individu en ne remplissant pas sa fonction essentielle.

Pneus usés

Les élastiques avec lesquels le masque est attaché aux oreilles ils sont les premiers à se détériorer, spécialement s’ils sont passés par les séchoirs.

Ne convient pas au visage

Au cas où le masque lâche autour de la zone couvrant le nez et la bouche, il devra être remplacé. exister deux options: remplacer l’élastique ou le jeter.

Fils lâches, trous ou déchirures

Si l’une de ces circonstances existe, tu dois jeter le masque. Ne pas utiliser avec larmes parce que le virus peut entrer et sortir.

Avec des taches qui ne sortent pas

Taches ils sont un signe que les masques sont portés. Ils sont un signe de surutilisation et le remplacement est recommandé.

Le tissu, plus fin

Plus vous faites de lavages, plus les matériaux deviennent plus fins. Il en résulte une barrière de protection plus faible, plus faible, augmentant ainsi la danger de contagion lorsque le tissu est porté.

Les instructions de lavage du fabricant n’ont pas été suivies

C’est important le laver correctement. Pour cela, les indications spécifiques de chaque étiquette doivent être respectées, car ce qui fonctionne pour un masque peut ne pas être valable pour un autre.

Plus de 30 lavages

Lors du lavage, les fibres sont tendues dans certains tissus, Pour ce que il est essentiel de le faire soigneusement et de savoir qu’ils ont une vie utile. Une fois que c’est fini, ils ne sont plus utiles. Habituellement, ils durent généralement 30 lavages, et s’ils sont utilisés plus longtemps, perdre forme, élasticité et efficacitéia.