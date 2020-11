COVID-19 :

Sergio García ne pourra pas jouer le Maîtres d’Augusta à partir de jeudi prochain. Le joueur espagnol a donné positif pour COVID-19, comme rapporté sur leurs réseaux sociaux.

Après 21 ans sans manquer un Major, je manquerai malheureusement @themasters cette semaine. L’important, c’est que ma famille et moi allons bien. Nous reviendrons plus forts qu’avant et en avril prochain, nous essaierons d’obtenir la deuxième veste verte 👊🏼 pic.twitter.com/Ukn5XMWnTT – Sergio Garcia (@TheSergioGarcia) 9 novembre 2020

“Après 21 ans sans manquer un majeur, je vais malheureusement rater le Masters cette semaine. L’important, c’est que ma famille et moi allons bien. Nous reviendrons plus forts qu’avant et en avril prochain nous tenterons de décrocher la deuxième veste verte », a exprimé le champion à Augusta en 2017. Sergio n’a pas manqué l’un des quatre grands depuis 1999, enchaînant 84 participations, troisième meilleure note de l’histoire derrière Tom Watson’s 87 et Jack Nicklaus’s 146.

Garcia (40 ans) a concouru la semaine dernière à Houston. De retour à la maison, il a remarqué “des démangeaisons de la gorge et de la toux” Il a donc décidé de subir un test qui a été testé positif pour le coronavirus. Sa femme Angela n’est pas affectée. Dans le tournoi du Texas, les Espagnols n’ont pas fait la coupe et là est réapparu le numéro un, Dustin Johnson, après avoir vaincu le virus.