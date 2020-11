COVID-19 :

SAN DIEGO – Quelques semaines avant que l’État n’implémente son système de niveaux à code couleur pour la réouverture des comtés, un expert en pandémie a averti que la réouverture de l’économie si tôt conduirait finalement à davantage de fermetures.

Le fondateur du New England Institute for Complex Systems, le Dr Yaneer Bar-Yam, a conseillé les administrations présidentielles et travaillé pour mettre fin à l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest.

“Tout ce que vous faites, c’est perpétuer la situation”, a déclaré Bar-Yam dans une interview avec notre réseau sœur NBC 7 en août.

À l’époque, Bar-Yam préconisait un verrouillage strict de cinq semaines: s’isoler à la maison et ne jamais voyager au-delà de nos propres quartiers.

“Si vous avez un feu dans votre maison,” dit Bar-Yam. «Ce que vous voulez vraiment faire, c’est vous débarrasser de lui. Et vous ne voulez pas laisser de feu aux alentours. “

Bar-Yam a déclaré que si les communautés s’engageaient à un verrouillage aussi strict, nous éliminerions le coronavirus en 4-6 semaines. C’est une stratégie qui, selon lui, ferait le moins de tort à l’économie à long terme.

“Le moyen le meilleur et le plus rapide pour s’en sortir est de faire tout son possible et de se débarrasser de la maladie”, a déclaré Bar-Yam.

Au lieu de cela, le comté de San Diego a finalement levé les restrictions, après les avoir renforcées au milieu de l’été, après les avoir levées au début de l’été.

“Pourquoi voudrions-nous nous faire ça?” A demandé Bar-Yam dans cette interview d’août. “Combien de temps voulons-nous le faire? Mois? Années?”

Trois semaines après que Bar-Yam a déclaré cela, la Californie a lancé un nouveau système de hiérarchisation COVID-19. Et trois mois plus tard, nous y voilà.

Les restaurants ne peuvent pas fonctionner à l’intérieur en dessous de ce niveau

“Nous savons que nos hôpitaux connaissent déjà des niveaux d’augmentation qu’ils n’ont jamais vus auparavant”, a déclaré plus tôt cette semaine le responsable de la santé de Californie, le Dr Mark Ghaly.

Les derniers chiffres du comté montrent que le pourcentage de tests COVID-19 positifs a presque doublé au cours des deux derniers mois, passant de 5% à 9%.

“Le système de niveaux tel qu’il existe actuellement ne fonctionne pas”, a déclaré Bar-Yam dans une deuxième interview avec NBC 7 mercredi. «Chaque endroit qui disait:” Trouvons un moyen de vivre avec la maladie. Nous ferons un peu de ça, un peu de ça. Nous irons bien, “ça ne marche tout simplement pas.”

Les hospitalisations dans le comté de San Diego vont également dans une direction terrifiante, avec 545 patients atteints de COVID-19 signalés mercredi, près de 300 de plus il y a un mois. Et les patients en soins intensifs ont doublé, passant de 77 le mois dernier à 151 cette semaine.

“Le problème est que cela donne aux gens le sentiment qu’ils font quelque chose alors qu’en fait ils ne le font pas”, a déclaré Bar-Yam à propos de restrictions telles que la limitation de la capacité interne et le déplacement des opérations commerciales à l’étranger.

Et si vous pensez que les vaccins seront une solution miracle pour retrouver une vie normale, détrompez-vous.

Les États-Unis se préparent à distribuer des millions de doses de vaccins contre le coronavirus. Ce serait le stockage des vaccins Pfizer.

“Vacciner certaines personnes ne résoudra pas le problème”, a déclaré Bar-Yam.

Bar-Yam pense que la seule façon de mettre fin à cela est d’atteindre zéro cas et d’utiliser le vaccin pour aider les communautés à atteindre ce nombre.

Mais tout vaccin est encore dans six mois.

Pourquoi attendre six mois alors que si nous entrons dans un lock-out, nous pouvons en finir pour toujours en 5 semaines? Se demande Bar-Yam.

«Ce que nous faisons, c’est agir maintenant», a-t-il déclaré. “Agissez fort et partez pour la victoire.”

Bien que nous ayons vu des cas continuer à augmenter depuis que le comté de San Diego est tombé dans le niveau violet du système de niveaux étatiques, ce n’est peut-être même pas le pire car l’impact de la propagation de la saison des vacances ne sera pas pleinement réalisé. jusqu’à mi-janvier.

Ce reportage est apparu pour la première fois sur NBC 7 San Diego, visitez ici pour voir l’interview en anglais avec l’expert.