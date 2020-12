COVID-19 :

WASHINGTON – Alors que les gouvernements des États américains se préparent à commencer des mois de journées de vaccination qui pourraient freiner la pandémie de coronavirus, un nouveau sondage indique que seulement la moitié des Américains sont prêts à se faire vacciner à leur tour.

Un sondage réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research montre qu’environ un quart des adultes ne sont pas sûrs de vouloir se faire vacciner contre le coronavirus. Environ un autre quart disent que non.

Beaucoup d’indécis s’inquiètent de la sécurité du vaccin et veulent voir comment les choses se passent dans les premiers jours – un scepticisme qui pourrait entraver la campagne contre une pandémie qui a déjà tué près de 290 000 Américains. Les experts estiment qu’au moins 70% de la population doit être vaccinée pour obtenir la soi-disant immunité de groupe nécessaire pour contrôler la pandémie.

«Le mot appréhension dit tout. Je me sens un peu inquiet à son égard », a déclaré Kevin Buck, un ancien marin de 53 ans d’Eureka, en Californie, faisant référence au vaccin.

“Je pense que beaucoup de gens ne savent pas trop quoi croire et je suis l’un d’eux”, a-t-il ajouté.

Au milieu d’une épidémie d’infections qui annonce un hiver sombre dans le pays, le défi pour les autorités de santé publique est de déterminer ce qu’il faudra pour que les gens fassent confiance aux injections que le Dr Anthony Fauci, le principal expert des maladies infectieuses en Amérique, considérez-le comme la lumière au bout du tunnel.

«Si le Dr Fauci dit que c’est bien, je le fais», a déclaré Mary Lang, 71 ans, de Freemont, Californie. Il a ajouté que “j’espère que si nous sommes suffisamment vaccinés, nous pourrons mettre fin à ce virus”.

Les données préliminaires indiquent que les deux vaccins de stade les plus avancés aux États-Unis – l’un produit par Pfizer et BioNTech et l’autre par Moderna et les National Institutes of Health – offrent une forte protection. La Food and Drug Administration examine les résultats des études pour s’assurer que les vaccins sont sûrs avant de décider dans les prochains jours d’autoriser les vaccinations de masse, comme la Grande-Bretagne l’a fait à partir de mardi avec le vaccin Pfizer.

Malgré les nouvelles encourageantes, les opinions n’ont pas beaucoup changé depuis le sondage AP-NORC en mai, quand on ne savait pas si un vaccin pouvait être obtenu.

Randy Serrano a l’information.

Dans une enquête menée auprès de 1117 adultes aux États-Unis du 3 au 7 décembre, 3 sur 10 ont déclaré qu’ils étaient très ou extrêmement confiants que les premiers vaccins disponibles avaient été correctement testés pour l’efficacité et la sécurité. Environ la même proportion a déclaré ne pas faire confiance. Le reste a exprimé une position intermédiaire.

Environ 7 personnes sur 10 qui ont déclaré ne pas se faire vacciner sont préoccupées par les effets secondaires. Pfizer et Moderna disent que leurs tests n’ont donné aucune séquelle grave.

L’enquête AP-NORC a utilisé un échantillon du panel NORC AmriSpeak, basé sur des probabilités. La marge d’erreur était de plus / moins 3,9 points de pourcentage.