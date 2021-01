COVID-19 :

2021 a commencé avec l’espoir du démarrage de la campagne de vaccination contre Covid-19 dans notre pays. Cependant, les données de la troisième vague de la pandémie, surtout après les vacances de Noël, se sont accompagnées de nombreuses restrictions qui limitent une fois de plus la mobilité des citoyens. De cette manière, l’un des grands perdants est à nouveau le le secteur hôtelier, qui ne compte que 10% de ses établissements ouverts en Espagne.

Il faut garder à l’esprit qu’après la deuxième vague, la situation du secteur s’est légèrement améliorée et de nombreuses entreprises du secteur du tourisme ont mis leurs espoirs dans la période de Noël. Cependant, la nouvelle souche de Covid-19 détectée au Royaume-Uni et les restrictions adoptées dans une grande partie des communautés autonomes pour tenter de contenir la propagation du virus face à la troisième vague ont fini par mettre fin à la possibilité d’enregistrer des données positives.

Et c’est qu’actuellement il y a dans notre pays environ 15 400 hôtels fermés en raison de la baisse de la demande, beaucoup d’entre eux avec plusieurs mois de pertes derrière eux. Selon les chiffres de l’Institut national de la statistique (INE), l’Espagne possède une usine hôtelière composée de 17 116 établissements au total. En revanche, les prévisions pour cette 2021 ne sont pas bonnes non plus. Malgré la confiance accordée à la campagne de vaccination de la population, il a été prouvé ces derniers jours que le processus et la logistique impliqués dans le processus signifient que la mise en place de la fameuse «immunité collective» peut prendre plusieurs mois.

Il faut tenir compte du fait que ce contexte touristique a frappé durement les milliers de personnes qui travaillent dur dans le secteur hôtelier. En réalité, environ 95% des travailleurs d’établissements hôteliers a fait l’objet d’un dossier de réglementation du travail temporaire (ERTE) en 2020 ou est actuellement dans un. Malgré la situation critique que traverse le personnel des centaines d’hôtels espagnols fermés, le gouvernement n’est pas encore parvenu à un accord avec les agents sociaux pour prolonger l’ERTE au-delà de leur échéance qui se termine le 31 décembre. Janvier.

“Manque d’aide directe”

L’une des principales critiques adressées par le secteur à la direction que le gouvernement a adressée à cette crise est la absence d’aides directes accordées aux entreprises du monde du tourisme. En outre, les employeurs et les personnes affectées par la situation donnent un exemple de l’aide que d’autres pays européens comme l’Allemagne ou l’Italie ont accordée, où pendant les périodes de restrictions les administrations accordaient une aide directe aux entreprises.

En effet, la Confédération espagnole de l’hôtellerie et de l’hébergement touristique (Cehat) a regretté que le plan de mesures urgentes de soutien au secteur du tourisme, de l’hôtellerie et du commerce annoncé depuis plusieurs mois par l’exécutif de Pedro Sánchez et qui ait été récemment approuvé par le Ministres, ne sont pas conformes à la “ dure réalité ” que traverse l’industrie de l’hébergement et a appelé à un plan de sauvetage “spécifique et urgent”.

Le secteur hôtelier a critiqué le fait qu’il attendait “longtemps” un paquet de mesures spécifiques et ils ne se sentent pas “représentés ou satisfaits»Avec les propositions de l’Exécutif puisqu’elles envisagent des initiatives de soutien et non un plan de sauvetage, ce dont les hôtels et les hébergements touristiques ont actuellement besoin. Pour lui, ont demandé une rencontre avec le président du gouvernement, Pedro Sánchez, afin que vous connaissiez de première main la réalité du secteur et tentiez de corriger la situation.

Dans le cadre du plan spécifique pour les établissements hôteliers dans toute l’Espagne, les premiers concernés exigent des mesures au niveau de la main-d’œuvre pour protéger les travailleurs du secteur. Ainsi, l’extension de l’ERTE est revendiquée immédiatement tout au long de 2021 et extension de la prime de sécurité sociale versée par l’entreprise pour les travailleurs concernés.

Concernant les mesures fiscales, Cehat demande le suspension et exonération de taxes en l’absence d’activité, comme l’IAE, le taux d’activité des déchets urbains, le taux de passage des véhicules, le taux d’occupation de la voie publique ou l’IBI, pour lesquels le secteur demande la modification de la législation nationale qui empêche les communes d’exonérer Frais IBI. Bon nombre de ces mesures ont déjà été approuvées dans d’autres pays de l’Union européenne (UE) et ont apporté un soulagement significatif aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux travailleurs du secteur.