COVID-19 :

Seul un Andalou sur cent a refusé de se faire vacciner contre Covid, comme rapporté ce vendredi le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, qui a valorisé le «grand engagement» et «l’énorme responsabilité» de la communauté d’apaiser le virus.

Plus précisément, le 1,6% des citoyens de la région ont préféré ne pas être immunisés contre le virus, soit par méfiance envers les laboratoires pharmaceutiques, par peur des effets secondaires ou par pure négation. Un chiffre très bas qui contribuera à raccourcir le temps nécessaire pour obtenir l’immunité du troupeau.

Bien que le vaccin ne soit pas obligatoire, Junta de Andalucía a déjà signalé que toutes les personnes vaccinées seront enregistrées dans le système de santé et peuvent également demander à tout moment, même le jour même de la réception de la dose, un certificat de vaccination qui peut être nécessaire pour assister à un événement -comme les terrains de football-, pour son travail ou “purement et simplement”, pour l’avoir, comme il l’a expliqué il y a des semaines le conseiller de la présidence, de l’administration publique et de l’intérieur et porte-parole de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.

Seulement 1,6% des personnes qui ont dû recevoir le vaccin en # Andalousie ont pour le moment refusé de l’obtenir, ce qui montre l’énorme responsabilité des Andalous. Avec ce grand engagement, nous adopterons de nouvelles mesures pour continuer à ralentir la progression de la pandémie. pic.twitter.com/0tu3qD1VL4 – Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 8 janvier 2021

Andalousie, la plus rapide à vacciner

La vaccination contre Covid en Andalousie progresse à un bon rythme et c’est déjà la communauté qui a donné le plus de vaccins, doublant le nombre de doses administrées à la Catalogne, la deuxième de la liste. Les dernières données officielles cryptées en 69900 vaccins géré dans les foyers pour personnes âgées et le personnel de santé qui effectuent leur travail en première ligne contre Covid.

Le pourcentage de doses administrées par rapport à celles reçues est proche du 49%, “bien au-dessus de la vaccination moyenne du pays”, A souligné Moreno ce vendredi lors d’une conférence de presse après la Comité consultatif sur les alertes de santé publique à fort impact, connu sous le nom de comité d’experts. “C’est lent, car il y a peu de vaccins disponibles”, a-t-il souligné, tout en assurant qu’au fil des semaines, “un taux de croisière” sera atteint.

Hebdomadaire arrivent expéditions d’environ 70 000 vaccins ce qui, selon le Conseil, rend difficile l’objectif de vacciner la moitié de la population pour l’été, bien que le leader régional ait assuré que “toute la viande sera mise sur le gril” pour atteindre cet objectif et pouvoir parler d’immunité de troupeau.