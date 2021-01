COVID-19 :

Nouveau coup dur pour le secteur de la vie nocturne pour son plus grand jour. Les restrictions imposées par les différents gouvernements pour stopper les effets dérivés de la crise du coronavirus entraîneront l’ouverture de seulement 2% des discothèques, bars à cocktails et salles de danse le soir du Nouvel An, ce qui se traduit par 500 lieux sur 25000 qu’il sont distribués par le territoire espagnol. Un scénario qui entraînera jusqu’à 500 millions de pertes en une seule journée avec une baisse de facturation de plus de 90% en raison des effets de la pandémie.

Cela a été expliqué par le vice-président de l’Association nationale de la vie nocturne et du divertissement Espagne Night Life, Tito Pajares, lors de conversations avec OKDIARY: “Le secteur de la vie nocturne a décidé de ne pas lever les stores de ses commerces en bloc, car il n’est pas rentable de lever les stores pendant quelques heures seulement en raison du couvre-feu précoce dans certaines communautés autonomes.”

«Le secteur de la vie nocturne n’entrera pas dans la facturation qu’il a l’habitude d’enregistrer au mois de décembre en raison des effets dérivés des restrictions qui ont pleinement pénalisé les bars à cocktails, les dancings et les discothèques. Plus précisément, ils perdront 7 milliards d’euros au milieu de la campagne de Noël – mois de décembre -, où les hôteliers avaient tous leurs espoirs épinglés après des mois avec la caisse à zéro et l’aveugle baissé et le début de la campagne de vaccination en Espagne », explique Pajares.

Crash de facturation

Pour sa part, le porte-parole d’Espagne by Night, Hugo Garcia, a expliqué que «de nombreux magasins ont décidé de ne pas ouvrir, ou ceux qui ouvrent, ont organisé un “Vieux soir”Quelque chose dans l’après-midi pour sauver un peu la date, car avec des restrictions de temps, il n’est pas possible d’organiser une fête du Nouvel An comme celle que nous avions l’habitude de faire. Cependant, ces types de célébrations ont plus de poids dans les bars et restaurants que dans les discothèques et les salles de danse, puisque la licence des lieux entre en jeu.

“Catastrophique, cette année a été horrible, Ce Noël le chiffre d’affaires a chuté de 85% par rapport à Noël 2019 et cela s’ajoute à toutes les pertes accumulées de ces dix mois que nous avons déjà été », a-t-il déploré.

“Les hommes d’affaires espagnols ont besoin de mesures économiques fortes pour geler l’économie des entreprises qui continuent de payer des dépenses sans revenus dans le but d’éviter une destruction massive du tissu productif espagnol”

Concrètement, en 2019 le secteur réalisait un chiffre d’affaires de 22.400 millions d’euros, donc perdre 30% de son chiffre d’affaires annuel se traduit par une entrée de 7.000 millions d’euros en moins dans un contexte de crise économique dérivée des effets de la crise des coronavirus. Face à ce scénario, ils demandent un sauvetage urgent pour éviter une avalanche de fermetures de bars à cocktails, dancings et discothèques avant la fin de l’année, entraînant des milliers d’emplois utilisés par la vie nocturne -270.000 emplois- .

Ils demandent un sauvetage

Face à ce scénario, le secteur du bloc demande à l’exécutif de Pedro Sánchez un sauvetage urgent pour éviter un drain de fermetures et une avalanche de licenciements au premier trimestre de l’année en raison des effets de la crise des coronavirus sur l’économie. En outre, ils ont critiqué la mise en œuvre du “ Plan de renforcement de l’hôtellerie, du tourisme et du commerce ” – que le gouvernement Pedro Sánchez a approuvé mardi dernier en Conseil des ministres – pour le manque d’aide directe et le manque de définition de la réduction des loyers.

«Le plan de soutien à l’industrie de l’hôtellerie et de la vie nocturne échoue et laisse des milliers de familles dépendantes du secteur sans protection, car Seuls 7% des clubs peuvent être sauvés, des salles de danse et des bars à cocktails, ce qui se traduit par les 1 101 locaux qui sont propriétaires des lieux », estime Pajares.

Pendant ce temps, ils ont averti que “les hommes d’affaires espagnols ont besoin de mesures économiques fortes pour geler l’économie de certaines entreprises qui continuent de payer des dépenses sans revenus afin d’éviter une destruction massive du tissu productif espagnol”.

De leur côté, ils ont souligné que «depuis le processus de vaccination Ce sera long et on parle de neuf mois pour atteindre l’immunité collective souhaitée, c’est que l’activité dans le secteur se redresse progressivement », a-t-il affirmé. García a fait valoir que “des exemples très réussis ont déjà été observés dans d’autres pays, en particulier en Chine, mettant la technologie et toutes les avancées sanitaires, technologiques et scientifiques au service de cette désescalade”.