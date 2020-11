COVID-19 :

La quasi-totalité de la communauté andalouse est entrée au niveau d’alerte 4 le mardi 24 novembre, à l’exception de 34 communes de la province de Malaga, y compris la capitale, qui restent au niveau d’alerte 3.

Ces mesures à la suite de la crise épidémiologique ont été publiées tard ce lundi dans un Journal officiel de la Junta de Andalucía (BOJA) extraordinaire et sera en vigueur jusqu’au 10 décembre. Vous pouvez consulter la carte au lien suivant www.mapacovid.es.

Comment mesures restrictives pour le niveau 4 la limitation à un maximum de six personnes à l’intérieur et 15 à l’extérieur des participants réveils et enterrements, ainsi que la réduction à 30% de capacité dans les cérémonies civiles et religieuses, tandis que le banquets ils peuvent seulement rassembler 30 personnes à l’intérieur et 50 à l’extérieur, avec une capacité maximale de 30%.

Les arrêtés du ministère de la Santé et de la Famille qui sont entrés en vigueur ce minuit affectent le Districts sanitaires de Levante-Almanzora et Poniente à Almería, Campo de Gibraltar à Cadix, Zone sanitaire nord à Cordoue et Valle del Guadalhorce à Málaga.

Province d’Almeria

Dans le cas de Almeria, allez de ce mardi à niveau d’alerte 4 grade 1, dans laquelle le reste de la province était déjà, le 41 communes du quartier de Levante-Almanzora (Albanchez, Albox, Alcóntar, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Bédar, Cantoria, Chercos, Chirivel, Cobdar, Cuevas del Almanzora, Fines, Los Gallardos, Garrucha, Huércal Overa, Laroya, Líjar, Lúcar, Macael, María, Mojácar, Olula del Río, Oria, Partaloa, Pulpí, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Turre, Urrácal, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Vera et Zurgena) et le 15 du quartier Poniente d’Almería (Adra, Alcolea, Balanegra, Bayárcal, Berja, Dalías, El Ejido, Énix, Félix, Fondón, Láujar de Andarax, La Mojonera, Paterna del Río, Roquetas de Mar et Vícar).

Province de Cordoue

Pour sa part, dans le province de Cordoue rejoins niveau d’alerte 4 grade 1 déjà en vigueur dans le reste des communes 25 emplacements Zone Sanitaire Nord: Alcaracejos, Á Señora, Belalcázar, Bélmez, Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Espiel, Fuente la Lancha, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, La Granjuela, Los Blázquez, Pedrochevo, Peñarroya P , Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey et Villaralto.

Province de Cadix

C’est aussi dans niveau d’alerte 4 grade 1 à partir de ce mardi, toute la province de Cadix en rejoignant le huit communes du district sanitaire de Campo de Gibraltar (Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Martín del Tesorillo, San Roque et Tarifa) aux trois autres districts où il était déjà implanté, Bahía de Cadix-La Janda, Jerez-Costa Noroeste et Sierra de Cádiz.

Province de Malaga

Dans le cas de Malaga, le niveau d’alerte 4 entre en vigueur ce mardi dans le 14 communes du district sanitaire de Guadalhorce (Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora, Alozaina, Ardales, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Coín, Guaro, Monda, Pizarra, Tolox et Yunquera), qui restent au même niveau que le reste de L’Andalousie ainsi que les 25 communes du district de Serranía, les 11 du district de la Costa del Sol et les 19 du district de La Vega dans lesquelles il était déjà activé.

34 communes de niveau 3

Les seules communes d’Andalousie à partir de ce mardi en alerte niveau 3 sont les 28 du district de santé de l’Axarquía (Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Árchez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Casabermeja, Colmenar, Comares, Cómpeta, Ciana, Ciana , Iznate, Nerja, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Vélez-Málaga et Viñuela), qui abaissent leur niveau d’alerte à partir de ce jour et rejoignent les six communes du district sanitaire de Malaga (Almogía, Málaga , Macharaviaya, Moclinejo, Rincón de la Victoria et Totalán).

Province de Grenade

Dans le cas de Grenade, le niveau d’alerte 4 grade 2 en vigueur depuis le 10 novembre dans toute la province et n’est abaissée que de ce mardi au grade 1 -comme le reste de l’Andalousie- dans le 43 communes du quartier Sud (Albondón, Albuñol, Sorvilán, Almuñécar, Jete, Lentejí, Otívar, Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Cádiar, Cástaras, Juviles, Lobras, Murtas, Turón, Gualchos, Lújar, Costa, Polopos, Torrenueva Benaudalla, Almegíjar, Bubión, Busquístar, Cáñar, Capileira, Carataunas, Lanjarón, Órgiva, Pampaneira, Pórtugos, Rubite, Soportújar, La Taha, Torvizcón, Trevélez, Los Guájares, Itrabo, Molvreña et Salválor Nevar.

Restrictions et jauges au niveau d’alerte 4

Les mesures restrictives pour le niveau 4 incluent la limitation à un maximum de six personnes à l’intérieur et 15 à l’extérieur de ceux qui assistent aux réveils et aux funérailles, ainsi que la réduction à 30% de capacité dans les cérémonies civiles et religieuses, tandis que le banquets ils ne peuvent rassembler que 30 personnes à l’intérieur et 50 à l’extérieur, avec un capacité maximale 30%.

De même, pour établissements commerciaux des communes de niveau 4, un capacité maximale de 50% avec une distance de sécurité, tandis que pour le transport public il détermine l’obligation de quitter un siège de séparation entre les voyageurs et une limitation à 50% des places debout. En ce qui concerne la transport privé, ils ne sont autorisés qu’à partir deux personnes par rangée de sièges, sans occuper celle du copilote.

En revanche, dans les communes de niveau 4, les établissements hôteliers et de restauration aura un capacité maximale de 30% à l’intérieur et 75% sur les terrasses; Les gymnases 40%, et compétitions, événements et entrainement sportif aura lieu sans spectateurs.

Pour les cinémas, théâtres et auditoriums des communes qui vont être fermées sur le périmètre, un 40% de capacité maximale, avec jusqu’à 200 personnes à l’intérieur et 300 à l’extérieur.

le activités environnementales dans les zones au niveau 4, ils peuvent rassembler jusqu’à six personnes à l’intérieur et dix à l’extérieur, et les parcs peuvent être généralement ouverts, bien que les jeux d’enfants devront être fermés, et les activités qui s’y déroulent ne peuvent concentrer que six personnes au maximum.

Restrictions et jauges au niveau d’alerte 3

Pour les communes de districts au niveau 3, la Junta de Andalucía propose que réveils et enterrements rassembler un maximum de dix personnes à l’intérieur et 20 à l’extérieur, ainsi que de limiter la 50% de la capacité maximale des cérémonies et banquets civils et religieux, où jusqu’à 50 personnes sont autorisées à l’intérieur et 75 à l’extérieur.

Les établissements commerciauxs dans ces zones peuvent remplir jusqu’à 60% de capacité avec distance de sécurité; même pourcentage que pour les cinémas, théâtres et auditoriums, des installations pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes à l’intérieur et 500 à l’extérieur.

Les congrès et foires Ils peuvent également remplir jusqu’à 60% de sa capacité au niveau 3, avec un maximum de 300 personnes à l’intérieur et 500 à l’extérieur. De même, le La capacité dans les hôtels et restaurants est limitée à 50% à l’intérieur, tandis que sur les terrasses 100% est autorisé.

Pour installations sportives la capacité aussi pour cinquante% au niveau 3, avec un maximum de 200 personnes à l’intérieur et 400 à l’extérieur.

Respect à transport, il est permis d’occuper le 100% des sièges dans les transports publics, et 75% des places debout. le activités environnementales peut être pratiqué en groupes de dix personnes à l’intérieur et 15 à l’extérieur, et les les parcs et jardins peuvent être ouverts, avec des activités de dix personnes maximum.