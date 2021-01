COVID-19 :

Séville a été la dernière des huit capitales provinciales andalouses à dépasser le taux de 500 positifs par Covid-19 pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours, ce qui forcerait la fermeture de son périmètre mercredi prochain si le lundi 25 janvier, continue de dépasser les 500 cas.

Plus précisément, la capitale de Séville a atteint un taux de 519 ce dernier jour à la suite de la 3576 cas enregistrées au cours des 14 derniers jours. Ces données, selon les directives du Conseil, interdiraient aux 700 000 habitants de Séville d’entrer et de sortir de la ville pendant au moins deux semaines.

Également, Almeria et Jerez de la Frontera, les deux villes avec un taux supérieur à 1000, ils seraient obligés de arrêter toutes les activités non essentielles, en plus de l’interdiction d’entrer et de sortir de la ville sans juste cause ou raison plus grande.

Les comités provinciaux de la Junta de Andalucía évaluer et communiquer tous les lundis et jeudis la mise à jour des communes qui dépassent le taux de 500 et 1000 cas d’application de mesures restrictives d’une validité de 14 jours qui entrent en vigueur à 0h00 tous les mercredis et samedis, respectivement.

Ainsi, si une commune tombe en dessous de 1 000 ou 500 cas, les mesures peuvent être assouplies, à condition que 14 jours se soient écoulés depuis leur application; Alors que s’il passe de plus de 500 à plus de 1000 cas, les mesures se durcissent même si ces deux semaines ne se sont pas écoulées, commençant à compter que sous 14 jours.

Almería, la capitale la plus touchée

Toutes les villes andalouses de plus de 100000 habitants à l’exception de Séville verront la fermeture du périmètre activée à partir de ce samedi 23 janvier, lors de l’enregistrement ce jeudi d’un taux d’incidence du coronavirus Covid-19 supérieur à 500 cas pour 100000 habitants au cours des 14 derniers jours.

Selon les dernières données mises à jour par le Conseils de santé consulté par Europa Press, le taux le plus élevé pour 100000 habitants en 14 jours parmi les capitales andalouses est toujours enregistré Almeria, le seul qui dépasse mille avec 1020,5, suivi de Malaga, avec 795,6; Grenade, avec 781,2; Huelva, avec 763,6; Cadix, avec 749,8; Cordoue, avec 703,7; Jaen, avec 697,4; et Séville, avec 519,3.

Les autres communes andalouses de plus de 100 000 habitants ont également augmenté leur taux de contagion au cours des dernières 24 heures: Jerez de la Frontera, avec un taux de 1 014,8 qui implique la suspension de toute activité non essentielle; Marbella, avec un taux de 984,8; Dos Hermanas, avec un taux de 806,2; et Algésiras, avec un taux de 594,5.

Andalousie dans son ensemble a augmenté sa taux d’incidence de cas de Covid-19 pour 100000 habitants au cours des 14 derniers jours 795,9, un chiffre supérieur de 55,4 points aux 740,5 de jeudi et de 332 points il y a plus de sept jours (464,9).