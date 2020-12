COVID-19 :

La rumeur qui jouait ces dernières semaines s’est confirmée: pour la deuxième année consécutive, Séville sera à court de processions de la Semaine Sainte. L’archevêque de Séville, Monseigneur Juan José Asenjo, le lundi 28 décembre décret annuler tous les départs de procession à Pâques 2021 en raison de la pandémie. L’archidiocèse lui-même a confirmé la nouvelle avec une déclaration dans laquelle on peut lire que «en raison de la pandémie, il suspend la événements et célébrations organisées par des paroisses, des confréries et des confréries, des associations de fidèles ou d’autres groupes ecclésiaux caractère extérieur et en général tous ceux dans lesquels la voie publique est empruntée».

«Compte tenu de la complexité organisationnelle des manifestations externes de la religiosité populaire qui ont lieu les jours de la Grande Semaine, ainsi que pendant le Carême, nous sommes obligés de prendre des mesures extraordinaires qui contribuent à atténuer la propagation de la pandémie du Covid », explique Asenjo dans le décret qui a été rendu public ce mardi. Le texte souligne également que «le persistance de niveaux d’incidence élevés de la maladie, avec annonce des prévisions de distribution de vaccins, continuent de déconseiller la concentration de grands groupes de personnes pour les mois à venir, de l’avis des différentes autorités civiles et sanitaires consultées.

À l’intérieur des temples

Cependant, “La célébration de la Semaine Sainte n’est pas supprimée”, comme l’a précisé l’archevêque, qui encourage les groupes ecclésiaux et fidèles de l’archidiocèse «à vivre avec une profondeur et une intensité renouvelées les célébrations liturgiques«Au programme de ces journées, qui cette année commencent le 28 mars et se terminent le 4 avril», notamment celles du Sacré Triduum. De cette manière, la Semaine Sainte en 2021 sera célébrée à l’intérieur des temples, dans le respect des mesures sanitaires indiquées par les autorités.

Il n’y aura pas non plus de foire d’avril

Cette triste nouvelle pour les sévillans survient à peine deux semaines après que le maire de la ville a annoncé le suspension de la foire d’avril d’ici 2021 “depuis les circonstances nécessaires ne se présenteraient pas »qui garantissent la sécurité sanitaire des citoyens pour votre célébration. Et c’est que, d’ici là, il est prévu que seulement vacciné 30% de la population, un pourcentage très éloigné de ce qui est nécessaire pour les importantes concentrations qui ont lieu dans ces festivals de la ville.